22 programas y aplicaciones de macOS que los editores de Xataka han descubierto en 2020 y ahora son esenciales

Hoy te traemos una recopilación de 22 programas y aplicaciones de macOS que los editores de Xataka han descubierto en 2020, y que ahora se han vuelto esenciales para ellos. Lo confesamos, solemos ser personas poco exploradoras que nos quedamos casi siempre con lo que nos funciona desde hace tiempo, pero está acabando el año y es la hora de echar la vista atrás para pensar en esas pocas aplicaciones que han sabido aprovechar su oportunidad.

En este artículo vas a encontrarte los descubrimientos de diferentes perfiles de usuario, desde los expertos en macOS hasta aquellos que lo están empezando a utilizar por primera vez. Por eso, verás como algunos compañeros mencionan algunas aplicaciones que pueden parecer básicas, mientras que otros van a por unas menos conocidas.

Con nuestros diferentes perfiles de opiniones por parte de los editores queremos que este artículo sea propicio también para diferentes tipos de usuario. Pero como siempre pasa en estos casos, seguro que tú también tienes otras aplicaciones diferentes que has descubierto y te han convencido este año, y por eso te invito a que también la compartas con todos los demás lectores en la sección de comentarios.

Affinity suite

Recomendada por David Bernal, de Applesfera

"Recientemente he descubierto la suite de Affinity. Llevo varios meses con Affinity Photo, Affinity Designer y Affinity Publisher. A simple vista podríamos definir estas tres apps como los sustitutos de Photoshop, Illustrator e InDesign pero lo cierto es que Serif, responsable de esta suite va mucho, mucho más allá. Lo primero y más importante es la fantástica integración de estas apps con los sistemas operativos Apple. Por supuesto también tienen su versión para Windows, por lo que para proyectos en equipo podremos olvidarnos de compatibilidades. Las apps están excelentemente optimizadas, son rápidas y apenas cargan al sistema. ¿Son tan potentes como la suite de adobe? Si definimos potencia como desempeño debo decir que por mis pruebas sí, más potentes. Si definimos potencia como cantidad de opciones probablemente queden algo por detrás pero sin duda seremos muchos los que ni siquiera nos acerquemos nunca a usar todas las herramientas que ofrecen. Además Photo y Designer tiene sus equivalente para iPad, con lo que podemos trabajar desde cualquier parte. ¿Algo más? Sí, son de una compra única, sin suscripciones, sin compras en la app. Compras una vez y compartes la app con hasta seis miembros de la familia. Para mi ya son las apps de fotografía y diseño de referencia."

CleanMyMac

Recomendada por Ivan Linares, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Sé que es una aplicación con polémica y que su publicidad agobia a muchos usuarios de un ordenador Apple. Aun así, a mí me parece un conjunto de herramientas muy útil: lo probé y al final se ha asentado en mi ordenador. No termina de gustarme el hecho de que no puedas pagar por la versión completa, es lo que destacaría en el terreno negativo. En lo positivo, me gusta porque permite localizar archivos grandes fácilmente, me deja ver los recursos del Mac en tiempo real, me permite desinstalar las aplicaciones sin que quede rastro y un montón más de herramientas. Actualmente lo uso con la suscripción de Setapp: sale más a cuenta ya que la tienda ofrece muchísimo más software."

Recomendada por Ricardo Aguilar, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Seguramente ya la hayan comentado algunos de mis compañeros, pero me parece imprescindible, máxime si tienes un Mac con poca memoria interna, como el mío. No solo permite limpiar el ordenador, sino que sirve de navaja suiza para localizar esos archivos grandes que no tenías en mente. Actualmente hay varias ofertas para hacerse con él a un precio bastante reducido."

Craft

Recomendada por Santi Araújo, de Genbeta

"Cuando probé Craft, a medidados de noviembre, me pareció un híbrido entre IA Writer y Notion, dos aplicaciones que son imprescindibles en mi día a día. Lo bueno de esta plataforma es que está pensada para dispositivos móviles, y la experiencia no puede ser más fluida y satisfactoria. A diferencia de Notion, la velocidad de sincronización es excelente, y da gusto ver cómo se adapta lo que hayamos hecho en el Mac en nuestro iPhone o iPad. Existen una gran cantidad de atajos de teclado, para que no tengas que despegar las manos del teclado, y este servicio (al igual que Notion) también apuesta por sistemas de bloques de contenido. Ya la he integrado totalmente en mi workflow, y es genial empezar un texto largo en el Mac y acabarlo sin problemas más tarde desde el iPad, sin perder nada y teniendo la misma experiencia en todos los lugares."

DeepL

Recomendada por Ricardo Aguilar, de Xataka Móvil y Xataka Android

"A día de hoy me sorprende lo desconocido que es, vista la superioridad que tiene en la traducción respecto a Google Translate. Al bajar la aplicación, con un doble copiar se abre de forma automática el texto que hayamos copiado, traducido en la interfaz del programa. La naturalidad de las traducciones es espectacular, por lo que me ayuda bastante en mi trabajo."

Dozer

Recomendada por Antonio Sabán, de Genbeta

"Dozer es una fantástica utilidad para macOS que nos ayudará a esconder los iconos que queramos de nuestra barra de menú. Muchas aplicaciones tienen tendencia a colocar ahí elementos que no sirven de mucho, lo que no acaba dando la sensación de desorden. Con Dozer escondo todo lo que no me hace falta en a priori, y cuando quiero, lo muestro para ejecutar la acción deseada."

Final Cut

Recomendada por Mario Arroyo, de Xataka TV

"Estoy a punto de concluir mi primer año trabajando y utilizando un Mac (un iMac de 2019 para ser exactos) y debo decir que estoy encantado. No conocía nada sobre el sistema operativo, ni ninguna de sus aplicaciones nativos y si tengo que destacar algo de mi experiencia, es de lo intuitivo que me ha resultado su sistema operativo, y la sencillez del periodo de adaptación, sobre todo estando acostumbrado a trabajar en Windows. Una de las aplicaciones que utilizo a diario es Final Cut Pro. Este editor de vídeo ha sido mi acompañante indiscutible desde que trabajo en Mac, y gracias a él desarrollo mi trabajo día tras día. Después de llevar varios años trabajando con otros programas similares de la suite de Adobe como Adobe Premiere, debo decir que la transición a Final Cut Pro no ha sido difícil, ya que su sencilla interfaz permite encontrar todas las herramientas de trabajo de forma sencilla. Además, este programa cuenta con una serie de funciones que facilitan mucho la vida de los editores de vídeo, como por ejemplo la posibilidad de instalar y añadir efectos y transiciones, o el hecho de poder sincronizar la pista de vídeo con la de audio con tan solo un click. Por el momento estoy encantado.

FLOW

Recomendada por María González, de Xataka

"Es un programa extremadamente sencillo, pero precisamente es una de las razones por las que me gusta. Te permite configurar temporizadores para organizar tus sesiones de trabajo. Es ideal si utilizas alguna técnica especial, como la famosa Pomodoro, pero lo cierto es que yo lo utilizo de forma aleatoria cuando decido que voy a dedicar un determinado tiempo a una tarea. No sólo es un contador, sino que puedes configurarlo para que durante el tiempo que el contador esté activo no te lleguen notificaciones o no puedas abrir ciertas aplicaciones, algo que agradezco y mucho para poder concentrarme sin que el cursor del ratón se me vaya automáticamente al icono de Slack. Otra ventaja: la versión gratuita es muy completa."

Flume

Recomendada por Samuel Fernández, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Llevaba algún tiempo con la necesidad de mejorar la gestión de varias cuentas de Instagram y busqué si en la App Store de Mac había algo parecido y no encontraba nada que me satisfaciese, así que acudí a San Google y di con la app que uso hasta día de hoy. En concreto, la app de la que hablo es Flume. Es una app multicuenta para gestionar Instagram a la que le falta algún detalle, como las historias, pero que tiene una interfaz bastante vistosa y se hace muy manejable. La recomiendo, sin duda. En la última actualización ya indican que o Yosemite o superior, tenedlo en cuenta si vais a meterle mano."

Focus

Recomendada por Javier Lacort, de Xataka

"Es simple: cuando necesito trabajar sin distracciones (propias o ajenas, ejem), activo Focus durante el tiempo que estimo adecuado. Durante ese tiempo se bloquean las aplicaciones y páginas web que yo mismo le indiqué para poder dedicarme exclusivamente a lo que quiero. Mi mejor aliado."

Garage Band (como editor de podcast)

Recomendada por John Tones, de Xataka

"Obviamente, no es ninguna novedad para los usuarios habituales de macOS, pero lo cierto es que yo lo tenía absolutamente sin uso, ya que no edito ni grabo música en casa. Sin embargo, 2020 me ha obligado a atender a lo que tenía a mano para unos cuantos podcasts que he grabado desde el confinamiento (hice uno diario en aquellos meses, y desde entonces he puesto un par más en marcha). Antes usaba Audacity, pero pese a su versatilidad y facilidad de manejo, la app no es compatible con los sistemas operativos de Apple desde hace un par de versiones (o ese es el conocimiento que yo tenía), así que un día, por probar, grabé con Garage Band y el resultado fue muy notable. Como programa que va mucho más allá en términos de opciones a lo que realmente necesitas (grabación de voz y edición muy sencilla), el exceso de posibilidades puede ser abrumador al principio, pero al final es de agradecer la integración con el sistema operativo y por supuesto la compatibilidad total con mi iMac. Se puede grabar directamente en Garage Band y llevar el control de la edición al máximo, lo que es cómodo y conveniente. Quizás no sea la opción que permite economizar más esfuerzos, pero sí una estupenda, versátil y que ya viene de salida en el sistema."

Hey

Recomendada por Cristian Rus, de Xataka

"Muy pocas veces añado o cambio las aplicaciones que utilizo en mi Mac. Con la idea de mantener el Mac como una herramienta de trabajo constante, intento no tener que modificar mi flujo de trabajo a menudo. Es por eso que cuando lo hago tiene que ser porque una aplicación realmente vale la pena. Este año, la única que ha cumplido con eso, ha sido HEY. HEY se convirtió en mi servicio de correo por defecto meses antes que llegase de forma pública a mediados de 2020, cuando aún estaba en una beta privada. Su forma de tratar el concepto de correo electrónico ha hecho que no quiera volver a utilizar ninguna otra app o servicio para ello. Es por ello que HEY ahora es una de mis apps imprescindibles para macOS. Destaca por funciones como el filtro de contactos, el enorme enfoque en privacidad o la opción de contestar correos en seguidos. La app de HEY tiene exactamente la misma interfaz que en iOS, por lo que su uso es relativamente sencillo y no rompe el flujo de trabajo entre ambos ecosistemas. Así mismo, recibe actualizaciones constantes por parte de sus desarrolladores, lo que siempre es de agradecer. HEY, para mí, es una app que hace que vuelvas a querer recibir correos electrónicos.

OpenMTP

Recomendada por Anna Martí, de Xataka

"Copiar archivos de un móvil al disco duro del ordenador es algo que hago con frecuencia, quizás al menos una vez a la semana. Pero en el caso de macOS y Android no es algo que siempre haya ido demasiado fluido y con la herramienta de Android Transfer de Google he tenido muchos problemas, empezando por un aviso siempre demasiado pronto de que el móvil conectado no está en modo de transferencia de archivos (no suele estarlo de manera automática, sino que se ha de seleccionar) y llegando a colgarse en plena transferencia de archivos. Así que traté de encontrar alguna alternativa más estable y que no me diese problemas (que intuyo que deben ser también por las distintas capas de software que los fabricantes aplican sobre Android, al tener problemas especialmente con determinadas marcas) y mis compañeros me recomendaron OpenMTP. Es un explorador al uso, muy sencillo y con una interfaz muy clara. Tiene las funciones justas para pasar archivos de un lado a otro, de hecho echo en falta que haya una herramienta de selección masiva que pueda ser variable y no un “seleccionar todo” únicamente, pero cumple bien para lo que yo necesito. Sobre todo es estable y sencilla, sin “pelotas de playa” ni interrupciones a media transferencia. Algo que no tiene con respecto al Android Transfer es que trabaja sólo con la ventana propia (no podemos copiar de la ventana de la aplicación a una carpeta o al escritorio), pero en todo caso podemos crear la carpeta que nos interese y volcar ahí los archivos de manera sencilla."

Perfect Rename

Recomendada por Pedro Aznar, de Applesfera

"En mi caso una de las apps para Mac que más uso en mi día a día, sobre todo cuando estoy preparando algún artículo, es Perfect Rename. Es una aplicación que no se actualiza todo lo que me gustaría, pero que sigue cumpliendo su cometido perfectamente: renombrar lotes de archivo siguiendo patrones que podemos personalizar de forma muy visual. Es súper útil cuando tenemos un buen pack de fotos para incluir en un post, o renombrar una gran cantidad de recursos para un vídeo. Nos permite incluso personalizar los metatags de cada imagen, y además, es completamente gratuito. ¡Conviene tenerlo a mano!"

Photoshop

Recomendada por Arantxa Herranz, de Xataka

"Trabajo de forma híbrida (que se dice ahora) entre un PC con Windows y un portátil Mac, así que suelo intentar que las aplicaciones con las que trabajo me valgan en ambos entornos. Pero hay una que, aunque puedo utilizar tanto en Mac como en Windows, solo la abro en el portátil (y eso que el ordenador de sobremesa es algo más moderno): Photoshop. No sé si realmente Adobe optimiza su aplicación para Macintosh o si es Apple la que sabe sacar partido de la aplicación, pero trabajar con Photoshop en el portátil es infinitamente más rápido que hacerlo en Windows. Así que, desde que lo he descubierto, no hay foto que trate en Photoshop en Windows."

Pixelmator Pro

Recomendada por Javier Lacort, de Xataka

"Tras años con Photoshop, pagando 12 dólares mensuales para un uso que se quedaba lejos del potencial de la app estrella de Adobe, decidí decir "basta" y probar con una aplicación de compra única y que mimase a su app para macOS. Encontré en esa descripción a Pixelmator Pro, que tiene todo lo que necesito con una interfaz fantástica —aún mejor tras la actualización para Big Sur— y un pago único, sin más suscripciones. Estoy muy contento de haber dado este salto, y para los que usamos varios productos del ecosistema de Apple, se nota que Pixelmator Pro es una aplicación pensada para nosotros."

Scrivener

Recomendada por Javier Jiménez, de Xataka

"Es probable que esto os sorprenda. ¿Cómo es posible que alguien que lleva más de cinco años ganándose la vida escribiendo descubra ahora Scrivener? Llego casi 15 años tarde, pero llego. Si hay una sola aplicación que me ha cambiado la forma en que me relaciono con mi MacBook es esta. Se trata, para el que no lo conozca, de un procesador de textos con esteroides: un ecosistema que te permite organizar fuentes, imágenes y multitud de textos de forma sencilla y personalizable. Es cierto, es cierto: parece diseñado para trabajos más ambiciosos que un reportaje periodístico. Es decir, es idóneo para novelas, guiones o libros de no ficción. Pero, por eso mismo, cuando tienes que trabajar temas a largo plazo (y la cobertura del Coronavirus es un ejemplo maravilloso) es una opción potentísima."

Setapp

Recomendada por Ivan Linares, de Xataka Móvil y Xataka Android

"En sí no es una aplicación por más que se descargue en forma de app: esta plataforma de aplicaciones brinda más de doscientas apps bajo una suscripción mensual. Uso varias de las incluidas, como Clean my Mac, ClearVPN, KeyKey Typing Tutor, AnyDroid y Paste. Hay muchísimo software incluido, todo ‘premium’, de gran calidad, sin anuncios y con todas las funciones incluidas. La suscripción de un año a Setapp sale bastante bien de precio si se aprovechan las aplicaciones que ofrece el catálogo."

Simple Recorder

Recomendada por Enrique Pérez, de Xataka

"Me gustan las cosas sencillas y prácticas. Simple Recorder me da justo lo que quiero, poder grabar a un clic de distancia. No me ha fallado desde principios de año, se integra bien en la barra de menú, el sonido es correcto y te permite ajustarlo rápidamente. Perfecta para grabar un podcast rápido o registrar rápidamente una llamada o entrevista. Si no quieres liarte con un programa de edición de sonido, Simple Recorder es una de esas utilidades que siempre viene bien tener."

SoundSource

Recomendada por Mario Arroyo, de Xataka TV

"Una aplicación que he descubierto este año y que utilizo de forma diaria ha sido Sound Source. Esta sencilla herramienta nos permite controlar por completo el sonido del sistema, además de configurar el volumen del audio de entrada de cada dispositivo que tengamos conectado en nuestro Mac, ya sea por cable o por bluetooth. Con una sencilla interfaz que se despliega desde la barra de menú superior, podremos controlar con un solo clic todo el volumen del sistema, así como de cada aplicación que tengamos abierta. A mi me sirve perfectamente para poder editar los vídeos a pleno volumen mientras escucho música con un sonido mucho más bajo. El hecho de poder controlarlo el sonido de cada aplicación y de cada dispositivo conectado de forma independiente es comodísimo."

Stats

Recomendada por Antonio Sabán, de Genbeta

"Si hay una aplicación que me ha encantado de las que he probado recientemente en macOS, esa es Stats. Se trata de una utilidad para la barra de tareas que te da muchísima información relevante de tu equipo con macOS, como uso de CPU, GPU, RAM, SSD o velocidad de red. También es capaz de mostrar la vida útil de la batería si tienes un portátil, por lo que me parece idea para aquellas personas que quieren tener de un vistazo todos los datos de su ordenador sin gastar un euro."

Todoist

Recomendada por Ángela Blanco, de Xataka TV

"Durante este año he incorporado Todoist a mi día a día y la verdad es que no sé cómo hacía hasta ahora sin ella. No es una app nueva, pero sí que lo es para mí y si tú no la conoces y te gusta tenerlo todo bien atado como a mi, te la recomiendo. Yo siempre he sido de las que tiene todo en la cabeza pero cuando he tenido picos de trabajo muy altos, llega un momento en el que es insostenible, entonces me di cuenta de que dejar las pequeñas tareas del día a día por escrito me servía y mucho, cosas como "llamar a tal persona" o "pasar la info a mi compañero". Al principio empecé a hacerlo por escrito en hojas a sucio (lo sé, muy poco xatakero) porque no eran tareas tan importantes, pero el problema era la movilidad. Hay días en los que trabajo desde casa, otros necesito ir a la oficina y a veces hago viajes, con lo cual perdía con frecuencia esas hojas. Ahí fue donde llegó a mi vida Todoist. Lo tengo sincronizado en el ordenador de sobremesa, en el portátil y en el móvil, de modo que vaya donde vaya puedo tener apuntadas esas pequeñas cosas del día a día. Lo que más me gusta es poder tener varios proyectos, con tareas y subtareas y así poder estructurar todo bien. Además puedes poner fecha a esas tareas y organizarte mejor. Por no mencionar el gustito que da cuando completas una task. En definitiva a mí me resulta muy útil."

Zoom

Recomendada por Miguel López, de Applesfera