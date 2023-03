Modo Avión de Windows 11: qué es y cómo activarlo o desactivarlo

Vamos a explicarte qué es y cómo activar o desactivar el modo avión en Windows 11. De esta manera, sabras cómo poder desconectar rápidamente tu ordenador o portátil de líneas inalámbricas.

Vamos a empezar explicándote de una manera sencilla y entendible qué es exactamente el modo avión. Y luego, te diremos la manera sencilla en la que puedes activarlo o desactivarlo.

Qué es el modo avión

El modo avión de tu ordenador es un ajuste que desconecta todas las conexiones inalámbricas. Tu ordenador va a seguir trabajando, pero mientras esté activado se quedará incomunicado con el exterior.

Esto quiere decir que cuando actives el modo avión, dejarás de conectarte a Internet, y que también se desconectará el chip GPS si lo tiene tu portátil o incluso el Bluetooth. Por lo tanto, dejarás de poder usar todo tipo de conexiones inalámbricas.

Mientras está activo, podrás seguir utilizando programas, aplicaciones y juegos con normalidad. Pero estos programas y apps no podrán acceder a Internet, por lo que si necesitan conexión para funcionar dejarán de hacerlo. Y si no necesitan conexión, entonces podrás usarlos con normalidad recordando que no podrás hacer cosas como guardados en la nube.

El nombre de este modo viene de las prohibiciones que hubo hace años que impedían la utilización del dispositivo durante los vuelos, haciendo que los fabricantes diseñaran esta alternativa. Pero también se puede usar simplemente como atajo para desconectar tu PC de todo una manera rápida y temporal. Con solo desactivar luego este modo, todo volverá a la normalidad.

Cómo activar o desactivar el modo avión

Activar o desactivar el modo avión en Windows 11 es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es pulsar en el icono de la WiFi de la barra de tareas, abajo a la derecha.

Cuando lo hagas, se van a desplegar unas opciones rápidas del sistema operativo, y en ellas puedes pulsar en el botón de Modo avión.Cuando se ilumine, lo habrás activado, y con pulsar otra vez lo desactivarás.

También puedes hacerlo entrando en la configuración de Windows. En la configuración, ve al apartado de Red e Internet, y en él también verás la opción del Modo avión para activar o desactivar.