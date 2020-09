Lavado de manos en Apple Watch: cómo activarlo y hacer que te avise de lavarte al llegar a casa

Vamos a explicarte cómo activar la función de lavado de manos del Apple Watch, y cómo hacer que el reloj te recuerde lavarte las manos cuando llegues a casa. Se trata de una de las principales novedades de WatchOS 7, que busca ayudarte a que te laves las manos durante el tiempo suficiente para garantizar una higiene óptima, algo que a su vez ayuda en la lucha contra el COVID-19.

Esta función sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y pone un contador para que te laves las manos durante 20 segundos. Cuando el reloj detecte que tus manos se mueven como si te la estuvieses lavando, entonces pondrá en marcha una cuenta atrás que se detiene si te paras, y que vibrará como aviso cuando cumplas con los 20 segundos.

Primero te vamos a explicar paso a paso el sencillo procedimiento para activar la función en el Apple Watch. Y luego haremos lo propio desde iOS, pero mencionando cómo activar los recordatorios para que cuando llegues a casa te avise de que es importante lavarte las manos. Ya sabes, para evitar traer el virus de la calle.

Activa el lavado de manos desde el Apple Watch

Para empezar tienes que pulsar en la rueda lateral del Apple Watch para ir a la vista de todas las aplicaciones instaladas. En esta visualización, pulsa sobre la app de Ajustes que aparece con el icono de la rueda dentada para ir a la configuración del reloj.

Una vez dentro del menú de Ajustes, ve bajando y pulsa sobre la aplicación de Lavado de manos que te aparecerá en la lista. La lista de aplicaciones está ordenada en orden alfabético, por lo que no debería costarte encontrarlo.

Y una vez dentro de la aplicación de Lavado de manos, ahora simplemente activa la opción de Temporizador de lavado de manos que te aparecerá. En la app para el reloj, esta es la única opción que vas a poder activar.

Configura el lavado de manos desde el iPhone

Para activar y configurar el lavado de manos directamente desde tu iPhone, primero debes tener el Apple Watch vinculado a él. Con ello, entra en la aplicación Watch que tienes en el móvil, y que sirve para configurar el reloj. Yo he usado el finder, pero puedes usar cualquier método para entrar en la app.

Una vez dentro de la aplicación de Watch, tienes que quedarte en la sección Mi reloj a la que vas por defecto. Allí, ve bajando hasta llegar a la lista de aplicaciones, y en ella pulsa sobre la app de Lavado de manos para pasar a configurarla.

Una vez dentro de la sección de configuración de Lavado de manos, activa la opción de Temporizador de lavado de manos. Cuando lo hagas, habrás habilitado la función que reconoce cuándo te limpias las manos y te pone un temporizador de 20 segundos. Arriba, también tendrás opciones para gestionar las notificaciones.

Y si quieres recibir una notificación si no te lavas las manos al llegar a casa, esto es algo que puedes hacer activando la opción de Recordatorios de lavado de manos que tienes abajo del todo. Esta función te va a pedir permisos de ubicación que necesitará para saber cuándo estás en casa, y si cuando pasen unos minutos desde que llegas no te has lavado las manos, te lo recordará.