Epic Games Store: qué es, qué la diferencia y cómo registrarte para obtener sus juegos gratis

Hoy vamos a hablarte en profundidad sobre la Epic Games Store, la nueva tienda online de videojuegos de Epic Games con la que aspira a competir con Steam, GOG, y el resto de alternativas. Una tienda que quiere destacar por la gran cantidad de beneficio que le ofrece a los desarrolladores, aunque está dando sus primeros pasos con un catálogo de juegos bastante reducido.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente la Epic Games Store, y luego te diremos cuáles son las características que la hacen un rival a tener en cuenta frente al resto de la competencia. Por último, terminaremos explicándote cómo crearte una cuenta para obtener los juegos gratis que van ofreciéndote cada dos semanas.

Qué es la Epic Games Store

La Epic Game Store es una nueva tienda online de videojuegos creada por Epic Games, la empresa detrás de videojuegos como 'Fortnite'. Y es precisamente la buena fama que Epic ha conseguido alcanzar gracias a este juego y el desarrollo del popular motor Unreal Engine que la tienda se posiciona como un rival a tener en cuenta para el veterano Steam, ya que su funcionamiento es parecido al de esta y otras tiendas online de juegos.

Durante los últimos cinco años, esta empresa ha intentado labrarse un camino para ofrecer sus propios productos de forma directa a los usuarios, sin necesidad de pasar por otras tiendas online o intermediarios. Esto les ha hecho tomar decisiones arriesgadas, como la de llevar Fortnite a Android sin pasar por Google Play, la tienda oficial de aplicaciones de Google.

Y en ese contexto es en el que la desarrolladora ha decidido lanzar su Epic Games Store. Se trata de una tienda de aplicaciones y juegos accesible a través de distintas plataformas y donde se podrán descargar tanto los juegos de Epic Games como los de otros desarrolladores. De momento no han empezado con demasiados juegos, pero es de esperar que poco a poco vayan ampliando su catálogo.

Puedes acceder a la tienda desde la aplicación Epic Games Launcher, disponible para macOS y Windows de forma gratuita. Es la misma aplicación que los jugadores de PC necesitaban tener instalada para jugar a Fortnite, con la diferencia de que ha sido actualizada para incluir una categoría Tienda en la que comprar los juegos que quieras.

Ya sea mediante esta aplicación, que te permitirá jugar a los juegos que compres, o mediante su web, esta tienda te permite comprar los títulos de su catálogo. Pero también vas a poder hacer precompras de juegos que todavía no han sido lanzados o ver los próximos títulos que llegarán a la tienda.

Cuáles son las armas de esta nueva tienda

Tienda Porcentaje para la tienda Porcentaje para el desarrollador Itch.io 10% 90% Epic Games Store 12% 88% Humble Store 15% (+10% caridad) 75% Steam 30% 70% GOG 30% 70% Discord 30% 70%

El principal arma que la Epic Games Store ha esgrimido desde su presentación ha sido el porcentaje de dinero que se llevan los desarrolladores por cada compra de los usuarios. En vez de conformarse con la comodidad de ofrecer lo mismo que dan otros, Epic Games ha decidido pasar del 70% que dan Steam o GOG a darles a los desarrolladores hasta el 88% de los beneficios de las compras, convirtiéndose en la segunda tienda más rentable a la hora de vender un juego.

De esta manera, a pesar de haber abierto sus puertas con muy pocos juegos disponibles es posible que algunos desarrolladores estén interesados en probar suerte en esta tienda. Al fin y al cabo, se puede acceder una aplicación que millones de usuarios tienen instalada para jugar al Fortnite.

El otro gran movimiento de esta tienda online está dirigido a captura el máximo de nuevos usuarios posible, y es el de ofrecer gratis uno de los juegos de su catálogo cada dos semanas para que los usuarios lo puedan descargar y probar sin ningún coste.

Con esta estrategia, es posible que a muchos usuarios les cueste un poco menos registrarse y adquirir algunos juegos aunque sea a coste de fragmentar su colección de títulos entre varias plataformas. El segundo movimiento con el que intentar que se queden será el de vender juegos exclusivos de terceros, así como los suyos propios.

En cualquier caso, que Epic Games Store llegue a ponerse a la par de Steam es improbable a corto plazo debido a la cuota de mercado de Steam, pero si ponemos sobre la mesa el millar de jugadores que van a pasar por la plataforma para jugar a Fortnite, como mínimo hasta que se dé carpetazo a esa moda, parecen tener un crecimiento más que asegurado.

Cómo crear una cuenta y conseguir los juegos gratis

Lo primero que tienes que hacer para crearte una cuenta es entrar en la web oficial de Epic Games, que es www.epicgames.com, y te redirigirá automáticamente a la tienda oficial. No te preocupes si no ves un botón para registrarse, ya que primero tienes que pulsar en el botón *Iniciar sesión.

Entrarás en una pantalla desde la que puedes iniciar sesión en tu cuenta si ya te has registrado anteriormente. Y si no lo has hecho, pulsa en el enlace de Inscribirse que tienes en la parte inferior, justo debajo del botón Iniciar sesión.

Entrarás a la página de registro, en la que simplemente debes rellenar todos tus datos y pulsar el botón Crear cuenta tras marcar como leídos los términos del servicio. Los datos que debes dar son tu país, nombre y apellidos, un nombre de usuario, una cuenta de correo y una contraseña, que como siempre te recordamos que sea lo más segura posible.

Y ya está, ahora sólo tienes que estar atento a los juegos que se te permitirá jugar gratis cada dos semanas. Podrás identificarlos porque pone Free en ellos. Si pone unas fechas al lado, es porque es un juego que podrás jugar gratis durante los días que te indican.