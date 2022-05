Epic Games regala Borderlands 3: cómo y cuándo descargarlo

Epic Games suele darnos sorpresas de vez en cuando, regalando juegos de primer nivel. Y esta es una de esas semanas en las que se han puesto generosos, porque regalan el juego de Borderlands 3 en su edición estándar por un tiempo limitado. Se trata de un shooter que destaca por su estilo visual y por su característico sentido del humor.

Por eso, vamos a darte brevemente toda la información que necesitas para obtener el juego. Vamos a decirte las fechas exactas en las que va a estar disponible, y el sencillo proceso que necesitas llevar a cabo para poder obtenerlo sin coste.

Borderlands 3 gratis con Epic Games

Borderlands 3 es un shooter de acción creado por la desarrolladora 2K Games, que destaca por tener unos gráficos más cercanos a los dibujos de las novelas gráficas que al realismo que vemos en otros títulos. Este título pone a tu disposición miles de armas diferentes, y multitud de habilidades para personalizar a tu personaje. Además, podrás jugar partidas cooperativas de hasta 4 jugadores a pantalla partida u online. Tienes su análisis en VidaExtra, y su ficha completa en 3D Juegos.

Borderlands 3 estará gratis en la Epic Games Store hasta el 26 de mayo a las 17:00. Por lo tanto, tienes toda una semana para poder hacerte con él adquiriéndolo sin coste en la Epic Games Store. Mi recomendación es que si el juego te interesa no esperes a pensártelo, obtenlo gratis y luego ya te pensarás si jugarlo o no. Solo necesitarás tener una cuenta en Epic Games.

Cómo descargar gratis Borderlands 3

Para obtener el juego, lo que tienes que hacer es entrar en la web de la tienda online de Epic Games, y en ella, iniciar sesión con tu cuenta de usuario de Epic Games. Si has comprado antes o has jugado a juegos como Fortnite ya tendrás una, y si no, podrás pulsar en Consigue Epic Games para crearte una nueva cuenta e iniciar sesión con ella.

Una vez estés dentro de la tienda, baja hasta la sección de Juegos gratuitos. Cuando lo hagas, verás que ya está ahí el juego. Por lo tanto, ahora pulsa sobre el recuadro donde aparece el Borderlands 3 con el indicador Gratis ahora.

Como se trata de un juego de acción y violencia, cuando pulses sobre él primero verás una pantalla que te dice Este juego muestra contenido adulto recomendado para más de 18 años. Aquí, lo único que tienes que hacer es pulsar en el botón de Continuar para ir a la pantalla de compra.

Esto te llevará a la ficha del juego, donde podrás ver si juego original y el indicador de que ahora mismo es gratis. También te pondrá la fecha límite de la oferta. Aquí, tienes que pulsar en el botón de Obtener, que es como para comprarlo a precio cero.

Esto te llevará a la cesta donde la compra, donde verás el juego por precio 0 y tendrás que pulsar en Realizar pedido. En esta pantalla, la marca de compartir tu correo con la distribuidora del juego es totalmente opcional, no tienes que hacerlo para conseguirlo.

Y ya está. Cuando pulses en Realizar pedido, te aparecerá una ventana con la información sobre el reembolso y derecho de desistimiento. Aquí, simplemente tienes que pulsar en el botón de Acepto y listo, ya tendrás el juego vinculado a tu cuenta de forma totalmente gratuita.