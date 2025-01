Conectar el Apple Watch a Android: qué puedes hacer, qué funciones tiene y cómo configurarlo

Vamos a explicarte lo que debes saber sobre si es posible conectar el Apple Watch en Android. Si buscas guías en Internet, te darás cuenta de que hay un poco de confusión, porque algunos te hacen entender que puedes conectar el Apple Watch con Android, aunque realmente lo que puedes hacer es usar uno teniendo el otro.

Vamos a empezar el artículo explicándote a fondo qué puedes hacer y qué no puedes hacer con el Apple Watch y Android, y si realmente puedes conectar ambos. Y luego, terminaremos explicándote el proceso para que los dos dispositivos puedan convivir.

¿Se puede conectar un Apple Watch a Android?

No. No puedes conectar un Apple Watch Android, ni a un dispositivo que no sea de Apple. No es como usar AirPods en Android, en este caso no puedes establecer una conexión directa entre ambos dispositivos e intercambiar información. Si quieres usar un iPhone con normalidad, vas a necesitar tener un iPhone.

Existe un método para hacer que las llamadas que te lleguen a un móvil Android se reciban en un Apple Watch, pero esto no significa que ambos estén conectados. La aplicación para conectar el reloj de Apple a un móvil está disponible solo en iOS.

Qué puede hacer un Apple Watch con Android

En el caso de que tengas un móvil Android y quieras comprar un Apple Watch, debes saber lo que te vas a encontrar. No puedes conectar ambos dispositivos, y para configurar el Apple Watch necesitarás un iPhone. Eso sí, una vez configures el reloj ya puedes usar un Android.

Con el Apple Watch podrás medir tus deportes, instalar y usar apps, y utilizar todas las funciones del reloj. Pero todo pasará a nivel interno dentro del reloj, y los datos no se enviarán a tu móvil Android. Además, para poder bajar aplicaciones necesitarás un modelo de Apple Watch con LTE, y haberlo configurado para tener acceso a Internet

Tu reloj no recibirá notificaciones de Android, y tampoco habrá ningún tipo de interacciones entre ambos. No podrás ver las fotos de un dispositivo en el otro, ni usar el Apple Watch para controlar la cámara. Vamos, que serán dos dispositivos desconectados entre sí, funcionando cada uno por su lado.

Si tienes configurado el Apple Watch para recibir llamadas, entonces si usas la SIM en tu reloj Android podrás recibir las llamadas en tu reloj. Pero para esto, debes haberlo configurado previamente con un iPhone, y cambiar luego la SIM de ese teléfono a un Android.

Recibe las llamadas en Apple Watch usando Android

Como te hemos dicho, para esto primero debes haber comprado un Apple Watch LTE. Luego, tendrás que configurarlo vinculándolo a un iPhone, para emparejarlo con tu ID de Apple. Este iPhone tendrá que ser compatible con el Apple Watch, por lo que deberá ser un 6s o una versión posterior.

Una vez hayas configurado el Apple Watch y haberlo emparejado a tu iPhone, debes comprobar que puedes realizar llamadas con el reloj. Cuando veas que esto funciona, apaga tanto el iPhone como tu Apple Watch y el móvil Android que vayas a utilizar.

Tras apagarlos todos, quítale la tarjeta SIM al iPhone y ponla en el Android. Ahora, enciende tu móvil Android, y una vez se encienda y le llegue la conexión LTE a Internet (no debe ser una WiFi), entonces enciende también el Apple Watch.

Al hacer esto, el Apple Watch detectará que hay un dispositivo usando la misma conexión de internet móvil a la que se ha conectado, y entonces podrás recibir y realizar llamadas con el Apple Watch aunque estés usando un móvil Android.

En Xataka Basics | Las mejores apps para Apple Watch (2025)