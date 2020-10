Cómo recuperar mensajes y archivos borrados de WhatsApp usando WAMR en Android

Vamos a explicarte cómo utilizar la aplicación WAMR para recuperar mensajes borrados de WhatsApp, una aplicación que sólo está disponible en Android, por lo que necesitarás un móvil con este sistema operativo para utilizarla. Te servirá para recuperar determinados tipos de mensajes así como archivos multimedia como fotografías recibidas.

Algo que debes saber es que para recuperar los mensajes y archivos borrados tendrás que haber instalado previamente la app, por lo que no podrás recuperar nada borrado antes de hacerlo. La aplicación funciona copiando lo que recibes a través de las notificaciones, lo que supone que tiene muchos otros límites que te comentaremos antes de empezar a guiarte por su configuración.

Los límites de WAMR

Como te hemos dicho, esta aplicación funciona grabando lo que recibes en las notificaciones de Android. Esto quiere decir que sólo podrás recuperar los mensajes que te hayan llegado por una notificación, ya que no recopila ni guarda todo lo que recibes en la propia WhatsApp. Esto, supone que tiene los siguientes límites:

Sólo funciona en los mensajes que recibes en una notificación . Si tienes algunos chats silenciados, bloqueados, o si tienes el móvil con las notificaciones silenciadas, entonces no se guardarán los mensajes y si los borras no los podrás recuperar.

. Si tienes algunos chats silenciados, bloqueados, o si tienes el móvil con las notificaciones silenciadas, entonces no se guardarán los mensajes y si los borras no los podrás recuperar. No funciona cuando tienes el chat abierto . Si tienes WhatsApp abierto y estás dentro de la conversación, entonces cuando la otra persona te escribe el texto no te va a llegar mediante una notificación a Android. Esto quiere decir que ese texto no será guardado.

. Si tienes WhatsApp abierto y estás dentro de la conversación, entonces cuando la otra persona te escribe el texto no te va a llegar mediante una notificación a Android. Esto quiere decir que ese texto no será guardado. Sólo funciona si el móvil está encendido con WAMR activo . Sólo recibes notificaciones con el móvil encendido, o sea que no se guardarán mensajes mientras esté apagado. De la misma manera, WAMR no puede guardar mensajes que recibas cuando la aplicación no está activa o instalada.

. Sólo recibes notificaciones con el móvil encendido, o sea que no se guardarán mensajes mientras esté apagado. De la misma manera, WAMR no puede guardar mensajes que recibas cuando la aplicación no está activa o instalada. Necesitas tener activada la descarga automática de archivos multimedia en WhatsApp si quieres que estos puedan guardarse con la aplicación. Además, tendrás que estar conectado a una WiFi para que se descarguen.

multimedia en WhatsApp si quieres que estos puedan guardarse con la aplicación. Además, tendrás que estar conectado a una WiFi para que se descarguen. Sólo archivos que se hayan descargado: De la misma manera que en el punto anterior, para recuperar elementos multimedia como fotos, vídeos o notas de voz, , se tienen que haber terminado de descargar antes de ser borrados por ti o por la otra persona.

Cómo configurar y usar WAMR

Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu móvil Android. Para ello, tienes que entrar en su perfil de Google Play, y pulsar en el botón de Instalar. Es una aplicación gratuita, por lo que no tienes que pagar nada para utilizarla.

Una vez instalada, abre la aplicación para ir al proceso de configuración. Primero verás una advertencia sobre sus términos y condiciones en la que simplemente debes pulsar en Aceptar. En la segunda pantalla de bienvenida pulsa en la flecha hacia la derecha para avanzar, y en la tercera página, elige a WhatsApp en la lista de aplicaciones. Como verás en la lista, puedes usar esta app para guardar los mensajes de muchas otras apps.

Irás a una cuarta pantalla en la que se te muestra cómo funciona la app. En las siguientes dos pantallas según avances, se te irán diciendo los límites de la aplicación que te hemos dicho más arriba. Tanto los límites de mensajes como los de archivos multimedia. Lee detenidamente los límites para que puedas entender en qué casos no te va a funcionar.

Finalmente, en la penúltima pantalla del proceso tendrás que pulsar en *Habilitar en el tipo de contenido que quieras guardar. Para, empezar, pulsa en la opción Lector de notificaciones, lo que te llevará a una pantalla de configuración de acceso a notificaciones de Android. En ella, pulsa en WAMR para darle permiso de acceso a las notificaciones y así poder guardarlas.

Y si pulsas en Archivos multimedia, tendrás que darle a la app permiso para acceder a los archivos multimedia que hay en tu móvil. Si no, no podrá ver los que te lleguen por las notificaciones de WhatsApp, y no podrá guardarlos.

Y para terminar, tendrás una última pantalla con más de las limitaciones de la aplicación, ya que esta se asegura de que las entiendas bien. Lee y pulsa en el botón de aceptar.

A partir de aquí, ya puedes utilizar la aplicación con normalidad. Trabajará en segundo plano, y te notificará cuando alguien borre algún mensaje o elimine alguna de las fotos, vídeos u otro contenido que te haya enviado. Cuando detecte un borrado, la aplicación intentará recuperar una copia automáticamente.

Todos los mensajes y elementos borrados se pueden encontrar luego en cualquier momento en la misma aplicación. En ella, podrás ver todas las conversaciones enteras, y si pulsas en la pestaña Historia podrás ver la lista de todas las notificaciones que ha ido recibiendo, pudiendo filtrarlas para encontrar las que haya recibido. Además, hay una pestaña Multimedia para ver fotos, vídeos, stickers, notas de voz y otros elementos multimedia.