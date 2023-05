Cómo saber dónde tengo que votar mirándolo: cómo mirar online el centro y la mesa donde tienes que hacerlo

Vamos a explicarte cómo mirar online dónde tienes que votar en estas próximas selecciones del 28 de mayo. De esta manera, vas a poder consultar en cualquier momento el centro al que tienes que acudir el domingo para votar en las elecciones municipales y autonómicas.

Lo normal es que te haya llegado ya hace unas semanas una tarjeta censal física a tu buzón en el domicilio donde estás empadronado. Pero si por alguna razón ya no sabes dónde está, también es algo que puedes consultar online, y te vamos a decir cómo hacerlo. No vas a necesitar tener tu DNI electrónico o certificado digital para identificarte, lo puedes hacer sin ellos.

Cómo mirar online dónde tienes que votar

Lo único que tienes que hacer para consultar esto es entrar en la web de consultar mesas y locales del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Concretamente, tienes que ir a la página sede.ine.gob.es/ce-mesas/pages/frmPresentacion.xhtml.

Aquí dentro, tienes que escribir tu dirección completa, con la provincia de donde eres, el municipio o la calle. También tienes que poner la inicial de tu apellido. Cuando lo tengas, pulsa en Buscar.

Cuando pulses Buscar, abajo te va a aparecer uno o varios resultados que coincidan con el dato que has introducido, y tienes que pulsar en el resultado que sea el tuyo. Puede que los datos del INE no sean del todo correctos, pero aunque no sea exactamente el mismo, debería ser suficiente con que sea una dirección lo más cercana posible.

Y ya está, al pulsar en esta dirección, te llevará a una página donde tienes todos los datos del local, la mesa y la sección donde vas a tener que votar. Tendrás también la dirección de esa ubicación.