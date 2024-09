Cómo limitar el contenido político de cuentas que no sigues en Instagram y Threads

Vamos a explicarte cómo limitar la aparición de contenido político de cuentas que no sigues tanto en Instagram como en Threads. De esta manera, el algoritmo de ambas redes sociales evitará que te llegue propaganda política a no ser que provenga de cuentas que no sigues.

Este bloqueo viene activado por defecto en ambas redes sociales, pero vamos a decirte los pasos para poder gestionarlo en el caso de que quieras quitar el bloqueo o quieres asegurarte de que este contenido esté realmente bloqueado.

Limitar el contenido político en Instagram

Para revisar o activar el filtro de contenido político en Instagram, tienes que entrar en la configuración de la aplicación. Una vez dentro, tienes que pulsar en el apartado Contenido sugerido dentro de la sección Lo que tú ves.

Esto te va a llevar a una pantalla donde vas a poder gestionar el contenido de las cuentas que no sigues en Instagram. Vamos, las recomendaciones de contenido que aparecen en tu feed. Aquí, tienes que pulsar en la opción de Contenido político que te aparecerá casi abajo del todo.

Y esto te llevará a la pantalla donde puedes activar la opción de Limitar contenido político de personas a las que no sigues. Lo normal es que la opción esté activada por defecto, pero nunca está de más revisarla.

Limitar el contenido político en Threads

Threads también ha empezado a desplegar esta opción. Lo sabrás porque te aparecerá una notificación informándote de que ahora puedes limitar el volumen de contenido político de cuentas a las que no sigues. Si pulsas en esta notificación podrás gestionarlo.

Esto te va a llevar a la configuración de Contenido político de las opciones de preferencias de contenido de la aplicación. Aquí, solo tienes que desactivar la opción de Sugerir contenido político que te aparecerá.

