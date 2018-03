Cómo bloquear el acceso a Internet a una aplicación con el firewall de Windows

Hoy veremos cómo puedes bloquear por completo el acceso a Internet a cualquier aplicación usando el cortafuegos de Windows 10, un proceso que te puede ser de utilidad si quieres asegurarte de que una aplicación no acceda a Internet y no quieres optar por medidas más severas como usar el modo avión.

El firewall de Windows 10 no es excesivamente por lo que algunas personas optan por desactivarlo, pero sirve para tareas simples como permitir o bloquear el acceso a la red. Sin embargo, el proceso no es demasiado intuitivo.

Bloque el acceso a Internet

La configuración del cortafuegos de Windows sigue estando en el Panel de control y no en la nueva configuración de Windows 10, así que lo puedes encontrar dentro del Panel de control. Si lo prefieres, puedes escribir "firewall" después de abrir el menú Inicio y lo podrás abrir directamente desde los resultados de búsqueda. Su nombre completo es Firewall de Windows Defender.

Ya en la aplicación de Firewall podrás ver el estado del cortafuegos en redes privadas y redes públicas. Recuerda que para que puedas bloquear la conexión a Internet, el firewall necesita estar activado. Haz clic en Permitir que una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows Defender.

Podrás ver todas las reglas añadidas en el firewall de Windows, pero no podrás cambiar o añadir ninguna regla hasta que no pulses Cambiar la configuración. Windows podría pedirte credenciales de administrador a continuación, si tu cuenta de usuario no lo es.

Bloquea una app que ya está en la lista

Bloquear el acceso a Internet de una aplicación que ya está en la lista del cortafuegos de Windows es muy sencillo. Solo necesitas hacer clic en la casilla a la izquierda de su nombre hasta dejarla deseleccionada. Esto a su vez desactivará las casillas Privada y Pública, bloqueando el acceso a Internet por completo.

Bloquea una app que no está en la lista

Si la aplicación que quieres bloquear no aparece en la lista, deberás pulsar Permitir otra aplicación. Efectivamente, no tiene mucho sentido pues lo que queremos hacer es lo contrario: bloquear, pero así es como funciona en el cortafuegos de Windows.

A continuación deberás buscar el ejecutable de la aplicación que quieres bloquear en tu disco duro, pero antes de nada deberás pulsar Examinar para que se abra el cuadro de diálogo. Necesitarás saber dónde está alojada la aplicación que quieres bloquear, algo que probablemente elegiste a la hora de instalarla.

Ahora viene la parte más complicada: encontrar el archivo en tu disco duro. Generalmente las aplicaciones se instalan en la carpeta Archivos de programa, así que esta es una buena ruta para empezar a buscar si no sabes dónde está la aplicación exactamente. Cuando la encuentres, selecciona el archivo y pulsa Aceptar. Deberás confirmar la selección en la ventana anterior, pulsando Agregar.

Con esto se agregará la aplicación a la lista y podrás ahora desmarcar su casilla para bloquear el acceso a Internet. Pulsa Aceptar y, si todo ha ido bien, dicha aplicación ya no podrá acceder a Internet mientras el cortafuegos esté activo o hasta que vuelvas a activar la casilla.

