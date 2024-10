Cambio de hora de invierno 2024: cuándo es y qué pasa con tus dispositivos

Se acerca el invierno, y vamos a decirte cuándo es el próximo cambio de hora en el que en España pasaremos al horario de invierno. Se trata de algo que siempre trastoca nuestras rutinas, por lo que conviene saber la fecha y la hora en la que va a suceder.

Y aprovechando que estamos en Xataka Basics, también te diremos lo que necesitas saber sobre cambiar de hora tus dispositivos cuando cambiemos el horario. Te diremos cómo afortunadamente no tendrás que hacer nada en casi ninguno, aunque hay cosas que conviene tener en cuenta.

Cuándo se pasa al horario de invierno

El cambio de hora para pasar al horario de invierno de 2023 se realizará en la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de octubre. Como de costumbre, se elige siempre la madrugada del sábado al domingo para que sea el momento nos afecte lo menos posible a los días de rutina.

En cuanto a la hora a la que sucede, como en todos los cambios al horario de invierno a las 3 de la mañana pasarán a ser las 2 de la mañana. Por lo tanto, esa noche vas a tener una hora más para lo que quieras.

Esto también quiere decir que amanecerá y anochecerá una hora antes, lo que va a provocar que también anochezca antes. Vamos, que empezará a oscurecer antes y será de noche más pronto de lo habitual.

El cambio de hora y tus dispositivos

Afortunadamente el cambio de hora ya no causa tantos problemas en nuestros dispositivos como hace unas cuantas décadas. Si tu dispositivo está conectado a Internet, lo más normal es que cambie de hora automáticamente en el momento exacto en el que toca.

Tu móvil, tu ordenador, tu tablet, tu reloj inteligente, tu televisor, tu altavoz, o incluso un reloj de mesita que esté conectado a la red, todos estos dispositivos cambiarán de hora por sí solos en cuanto detecten que deben hacerlo. No tendrás que preocuparte por ellos.

Pero debes tener cuidado con los dispositivos no conectados, esos a los que nos podríamos referir como aparatos "no inteligentes". Tu horno, tu nevera, el temporizador de tu aire acondicionado o el despertador clásico de tu mesita posiblemente no cambien de hora automáticamente, y tendrás que hacerlo tú.

En resumen, si eres una persona que tiene programado un despertador en el móvil no vas a tener que preocuparte de nada. Pero si tienes en la mesita noche de tu habitación el típico reloj luminoso sin conexión a internet, entonces no te olvides de cambiar de hora cuando te despiertes el domingo.

En Xataka | Egipto ha recuperado el cambio de hora tras eliminarlo hace casi una década. Estos son sus motivos