Amigo invisible 2024 con ChatGPT, Gemini o Copilot: cómo hacer el sorteo usando inteligencia artificial

Vamos a explicarte cómo sortear el amigo invisible con inteligencia artificial, utilizando los chatbots gratis más populares. Vamos a decirte cómo hacer este sorteo con ChatGPT, Copilot y Gemini, con un método que te va a servir para todos ellos.

Vamos a empezar diciéndote las ventajas y desventajas que tiene usar este método para el sorteo, porque hay algunas cosas importantes que debes tener en cuenta. No es todo tan fácil como parece. Y luego, te diremos el prompt que puedes utilizar con cualquiera de estas IA y la manera en la que puedes adaptarlo.

Pros y contras del amigo invisible con IA

Hacer el sorteo con inteligencia artificial tiene un importante punto negativo, y es que siempre habrá una persona que sepa TODOS los resultados. Así como hay páginas donde todo se sortea de forma anónima sin que nadie sepa quién le ha tocado a quién, en este caso tendrá que haber una persona voluntaria de escribir el prompt, ver los emparejamientos e ir comunicándolos.

Por lo tanto, este método va a eliminar el factor de completa sorpresa, aunque se va a poder mantener en cierto modo si la persona responsable es capaz de repartir los resultados manteniendo el secreto.

La parte positiva es la privacidad. Al hacer el amigo invisible de esta manera no necesitas entregar tus datos y los de tus amigos a páginas en las que no sabes qué se va a hacer con ellos. No es que todas las páginas de amigo invisible vayan a vender tus datos, pero siempre puede haber alguna que lo haga.

Evidentemente, al hacer esto habrá datos que tendrá que saber luego la persona que organice el sorteo para decir los resultados. Por ejemplo, tendrás que darle un teléfono o correo electrónico a esta persona para que a cada uno le diga a quién debe realizarle el regalo.

Amigo invisible con ChatGPT, Copilot y Gemini

Para hacer el sorteo del amigo invisible con inteligencia artificial, vas a necesitar escribir un prompt un poco largo, pero en el que se especifiquen todos los detalles. Para empezar, en este prompt vas a tener que incluir los nombres de las personas que participan.

Aunque es opcional, después de especificar los nombres conviene mencionar las excepciones que deben aplicarse al sorteo. Por ejemplo, si participan parejas puedes decirle a la IA que no se toquen entre ellas.

El prompt que he utilizado es el siguiente:

Quiero organizar un sorteo del amigo invisible. Estas son las personas que participan: Loki, Freya, Herminio, Faustina, Clemencio, Cayetana.

Loki no puede tocarle a Freya ni Freya a Loki. además, Faustina y Clemencio tampoco pueden tocarse entre ellos. Teniendo en cuenta estas excepciones, organiza el sorteo del amigo invisible.

Como has visto, en el prompt primero hemos dicho los nombres, y luego le hemos dado las excepciones. El tema de no regalarse entre sí lo hemos hecho de dos maneras diferentes para que veas dos formas de hacerlo, las dos funcionan. Puedes personalizar los nombres y excepciones según tus necesidades.

Este prompt te sirve para cualquier IA,. Solo con mencionar que se trata del amigo invisible la inteligencia artificial ya sabrá cómo proceder usando los nombres, y también entendenderá todas las excepciones que le des.

