ADTPostales: qué es, cómo funcionan las aduanas y en qué casos no se pagan

Vamos a explicarte qué es ADTPostales, el agente aduanero perteneciente a Correos, y que también recibe el nombre de Correos Aduanas. Se trata de una empresa pública para gestionar en las aduanas los paquetes que se envían y reciben.

Como para entenderlo bien hay que conocer varios conceptos, empezaremos explicándote qué son las aduanas, y luego te diremos qué es exactamente ADTPostales. Para terminar, te diremos en qué casos no vas a pagar aduanas en los envíos que recibas.

Qué son las aduanas

Las aduanas son las oficinas y espacios públicos en los que se controlan y se gestionan las mercancías que entran y salen del país. Este tipo de oficinas revisan los paquetes que te llegan de otros países o los que mandas, y suelen estar tanto en aeropuertos como en fronteras, puertos o estaciones de tren.

Este tipo de oficinas sirven para velar por la seguridad en las fronteras, y comprobar que ni entran ni salen mercancías ilegales. También son las que cobran impuestos extra a las mercancías que lleguen desde fuera de la Unión Europea.

De esta manera, si te llega un pedido desde fuera de la Unión Europea que supere cierta cantidad, la aduana se encargará de que pagues tanto el IVA como una tasa por recibirlo. Y esto también se aplica a los envíos particulares, a lo que una persona física te envíe o tú le envíes a ella.

Las aduanas pueden variar dependiendo de si son terrestres, aéreas o marítimas, y pueden ser de entrada o de salida. En artículos pequeños con un valor de menos de 22 euros lo normal es que no tengas que pagar nada, pero cuando van de esa cantidad a 150 sueles tener que pagar el IVA, y cuando supera esa cantidad tendrás que pagar el IVA y un arancel, que puede ser una tasa genérica del 2,5% del valor del producto o superior en algunos tipos de productos.

Qué es ADTPostales

ADTPostales es un agente aduanero perteneciente a Correos, y por lo tanto es un gestor de aduanas público que pertenece al Estado de España. Si un envío te está llegando por agencia de transporte, será esta agencia la que se encargará de pedirte el pago de aduanas o la tasa necesaria. Pero si se te hace un envío por coreo ordinario, será ATDPostales quien lo gestione.

Esta empresa creada se encargará, por lo tanto, de gestionar todo lo que pase por las aduanas Españolas que no sea de agencias de transporte, siempre y cuando sean envíos no susceptibles de investigaciones más exhaustivas, como los de productos sanitarios. Vamos, que revisa los envíos más normales.

Por lo tanto, si haces un pedido online y al llegar a España te lo paran en aduanas, en el caso de que no llegue por una agencia de paquetería privada será ADTPostales quien te ofrezca su ayuda para gestionar el pago de las aduanas correspondientes.

ADTPostales también se llama Correos Aduanas, y así es el nombre de la web donde tienes que entrar para gestionar tus pedidos. Puede ser confuso, porque en la web de Correos puedes encontrar referencias a ADTPostales, pero en la web oficial ver que el nombre es diferente.

En qué casos no se pagan aduanas

No vas a tener que pagar aduanas si el paquete que te llega está marcado como regalo y su valor es de menos de 45 euros. En los casos en los que no sea un regalo, el paquete que te llegue o que envíes tendrá que estar declarado por debajo de 22 euros de valor, ya que en esos casos no suelen revisarte por aduanas. A veces pueden pararlo y si detectan irregularidades puede haber consecuencias, pero lo normal es que no lo paren.

Tampoco se pagarán aduanas cuando el paquete llegue desde países con acuerdos comerciales con España. Normalmente los paquetes que vienen de países de la Unión Europea tienen estos acuerdos, pero también puede haber excepciones en algún otro país puntual.

Hay algunos trucos para evitar el cobro de aduanas, como puede ser dividir un envío en varios paquetes para repartir su valor, o hacer el envío en paquetes discretos que no llamen la atención, aunque a veces puede que sea precisamente por esto que lo paren si es sospechoso.

También hay más posibilidades de que paren un paquete dependiendo del país de procedencia, a sabiendas de que es más común que lleguen compras de unos países que de otros.

