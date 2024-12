Abono de transporte 3 años gratis en la Comunidad de Madrid: requisitos y cómo solicitar esta ayuda

Vamos a decirte cómo conseguir un abono de transporte gratis en Madrid, que será para tarifaria C2 durante tres años. Es una nueva promoción que la comunidad autónoma ha anunciado para personas que decidan abandonar un coche viejo y cambiarlo por el transporte público.

Sin embargo, esta promoción no es para todos. Por eso, vamos a decirte cuáles son las condiciones para poder obtener este abono de tres años gratis, y también cuáles son los plazos y los métodos para presentar tu solicitud.

Condiciones de este abono gratis

Esta promoción del abono de tres años gratis para el transporte público en la Comunidad de Madrid forma parte de las medidas del Plan Mueve Madrid, es una de sus ayudas. Pero no es para todos los ciudadanos, sino solo para quienes decidan pasar de tener coche a moverse en transporte público.

Para optar a este abono, debes tener un vehículo viejo sin etiqueta medioambiental y achatarrarlo. Vamos, que tiene que ser un coche viejo que ni siquiera tenga su etiqueta, matriculado en España y de la categoría M1 o N1.

Una vez lo hayas hecho, podrás acceder a esta ayuda si decides no comprar otro coche. Esto quiere decir que si achatarras tu coche porque vas a comprar otro no vas a tener esta ayuda concreta, dependiendo del coche que compres tendrás otras. Para optar al abono, tendrás que quedarte sin coche porque has decidido moverte por transporte público.

Otros requisitos son que necesitarás ser mayor de edad, y tienes que haberte empadronado en un municipio de la Comunidad de Madrid. También debes estar al corriente de tus obligaciones tributarias. El abono gratis es solo una de las tres opciones que tienes en el caso de hacer esto. El abono es para la zona tarifaria C2 durante tres años.

También podrás optar a una concesión de 1.000 euros o bonos ambientales de movilidad cero emisiones por valor de 1.250 euros, para el uso de servicios de transporte compartido durante dos años. Estas ayudas son excluyentes entre sí, tendrás que elegir una de ellas y las demás quedarán descartadas.

Plazos y cómo solicitar

Las ayudas por el achatarramiento del vehículo y no haber comprado otro las puedes solicitar hasta el 31 de diciembre de 2026. Por lo tanto, no tiene que ser algo inminente, ya que tienes dos años para pensártelo si no te has decidido.

Para solicitar esta ayuda tienes que ir a la web de la Comunidad de Madrid donde se te informa sobre todo lo necesario. En esa página verás todos los certificados, informes y papeles a presentar, y luego todo esto lo harás a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.

