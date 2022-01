Ratones ergonómicos: reduce la tensión muscular y mejora la postura con estos cinco ratones

Si usas el ordenador frecuentemente, es posible que lo controles con un ratón tipo mouse si es un sobremesa (aunque también se puede dar el caso si utilizas un portátil). Inalámbricos, con cable, luces, muchos DPI, botones configurables... Son algunas de las características que se ofrecen en este tipo de dispositivos, pero muchas veces no se tiene en cuenta el más importante: ergonomía.

No todas las manos son iguales y, por tanto, no se acomodan de igual manera a todos los ratones. No obstante, los que presentan un ángulo vertical y no tan plano presentan algunos beneficios a nivel muscular y de salud que vale la pena tener en cuenta. Te proponemos cinco ratones ergonómicos para trabajar mejor con el ordenador.

Ratones ergonómicos

Empezamos la selección de ratones ergonómicos con uno de los más vendidos de Amazon, el de Anker (16,99 euros). Su diseño estimula las posiciones sanas de la muñeca y del brazo para un movimiento más suave y menos tensión. Los DPI se pueden configurar a gusto del usuario, pudiendo elegir entre 800, 1.200 o 1.600. Tiene botones de siguiente/anterior para una mejor experiencia mientras se navega por Internet. Es inalámbrico, siendo necesario un USB libre para conectar el receptor. Después de ocho minutos inactivo, ingresa al modo de ahorro de energía. Funciona con dos pilas AAA.

Anker AK-UBA 2.4G Ratón Inalámbrico óptico ergonómico vertical, 800/1200/1600 DPI, 5 botones para Laptop, Desktop, PC, Macbook PVP en Amazon por 16,99€

Otro de los ratones ergonómicos más populares viene de la mano de Trust. El Trust Verto (24,90 euros) es una solución vertical para aliviar la tensión y el dolor. Su forma posiciona naturalmente el brazo y la muñeca a 60 grados para trabajar más cómodamente. Es inalámbrico, funcionando con un receptor, y su alcance es de hasta 10 metros. Su sensor óptico puede configurarse a 800, 1.000 o 1.600 DPi dependiendo de las necesidades del usuario. En el pulgar dispone de dos botones para un control más preciso y rápido. Es Plug & Play, es decir, no requiere instalación de drivers.

El Logitech MX Ergo Trackball (87,20 euros) es uno de los ratones ergonómicos de referencia en el sector. Cuenta con un pequeño inclinador metálico ajustable de hasta 20º para elegir el ángulo adecuado y obtener una posición natural de las manos y comodidad del usuario. El trackball ofrece una alternativa a los ratones y touchpads con hasta 20% menos de esfuerzo muscular que un ratón estándar. Es multidispositivo, pudiendo conectarse a dos equipos a la vez (Windows, macOS, iPadOS o Linux), y su batería puede durar hasta cuatro meses con una sola carga.

Trust tiene otro ratón ergonómico muy interesante a un precio bastante competitivo. El Trust Voxx (45,61 euros) mantiene el diseño vertical para reducir la tensión en muñeca y brazo, pero incorpora una pantalla LED que muestra el estado de la batería, conexión, el modo inalámbrico y la configuración de ppp. Mediante el menú de visualización es posible reasignar las funciones de los botones. La velocidad es ajustable (1.200, 1.600, 2.000 y 2.400 ppp). Se puede usar a través de USB o Bluetooth.

Trust Voxx Ratón Vertical Inalámbrico Recargable, Bluetooth o 2.4 GHz, Mouse Ergonómico, 9 Botones, 1200/1600/2000/2400 PPP, Ordenador Portátil/PC/Mac/Macbook/Chromebook, Negro PVP en Amazon por 45,61€ PVP en PcComponentes por 50,04€

La mayoría de los ratones ergonómicos (y el resto de ratones) están pensados para usarse con la mano derecha, por lo que la propuesta PERIMICE de Perixx (19,99 euros) es una "salvación" para los zurdos. Disponible tanto inalámbricamente como con cable, está diseñado para manos de todos los tamaños y hacer que la palma y la muñeca se posicionen de forma natural mientras se agarra el ratón. Cuenta con seis botones y el DPI se puede ajustar entre 800, 1.200 y 1.600. Tiene interruptor de encendido y apagado y función de ahorro de energía. Funciona con dos pilas AAA.

Perixx PERIMICE-713L, Ratón Vertical Inalámbrico, para Zurdos, Diseño con 6 Botones, 3 Niveles dpi, Interruptor de alimentación PVP en Amazon por 19,99€

