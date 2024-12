Quería unos auriculares Bluetooth buenos, bonitos y baratos. Con estos me he llevado una enorme sorpresa

Hace un año estuve barajando muchísimas opciones a la hora de comprar unos auriculares Bluetooth. Tras varios meses finalmente me decanté por los Soundcore Space Q45 de Anker por las buenas críticas que estaban recibiendo y a día de hoy sigo pensando que no pude elegir mejor. Yo me los compré por más de 100 euros (valen cada céntimo) y ahora cuestan 89,99 euros en Amazon.

Por su precio, prácticamente no tienen competencia

Los compré principalmente porque mis anteriores auriculares me hacían un daño terrible en las orejas (y en la parte de la diadema) a la hora de utilizarlos durante horas y los de Anker por aquel entonces estaban recibiendo muy buenas críticas en este sentido. Son muy ligeros y súper cómodos: los uso unas cinco horas al día y en ningún momento me han causado la más ligera molestia.

Pero además he ganado unos auriculares Bluetooth que ofrecen una buenísima experiencia en otros apartados. El sonido se escucha muy bien y tienen una cancelación activa de ruido muy bien resuelta. Además, desde el botón físico se pueden seleccionar los modos normal (sin ANC) y transparencia y desde la app se puede ajustar el nivel de cancelación activa de ruido para adaptarlo a nuestro gusto.

Aunque la marca menciona que la autonomía es de 50 horas, lo cierto es que en la práctica no es así. No llega a esa cifra, pero se queda muy cerca. Cada carga da para varios días de uso, y como cuentan con una buena carga rápida se pueden utilizar prácticamente en cualquier momento, algo que he agradecido también cuando me los he llevado de viaje.

Además, no sólo se pueden plegar para poder trasladarlos fuera de casa, la marca incluye con la compra un estuche de viaje de muy buena calidad en la que podemos colocar incluso los cables de carga y Jack de 3.5 mm. Sí, son unos auriculares Bluetooth, pero también disponen de un puerto para conectarle unos auriculares al móvil (si es compatible) o a otro dispositivo.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Anker

