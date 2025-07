Hace años me compré un ordenador que resultó ser una castaña. Casi por el mismo precio, este le da tres (o más) vueltas

Hace unos años (no demasiados) compré un ordenador que iría destinado para trabajar exclusivamente. Resultó ser un poco castaña. Me gasté aproximadamente 620 euros y, aunque no tenía una mala ficha técnica, la experiencia era bien distinta a lo que esperaba. Los tiempos cambian y hoy en día por ese precio vemos ofertas muy interesantes, pero pocas como la de MediaMarkt. Solo hoy, la tienda tiene el Gigabyte G6 por sólo 660,45 euros. Y mucho ojo a su configuración.

Eso sí, cabe mencionar que, pese a que el ordenador ya tiene un descuento directo, podemos llevarnos un descuento adicional. Tan sólo basta con añadirlo a la cesta de la compra para poder encontrarlo al precio de 660,45 euros (frente a los 777 euros que aparece antes de añadirlo al carrito).

Una excelente configuración en un portátil gaming bastante barato

El Gigabyte G6 que encontramos de oferta en MediaMarkt es un ordenador portátil gaming que cuenta en este caso con una excelente configuración. En primer lugar, monta una buena pantalla de 16 pulgadas que ofrece una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 165 Hz.

A ello debemos sumarle que a nivel interno viene equipado con el procesador Intel Core i7-13620H junto con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Además, también incluye una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4050 para disfrutar de prácticamente cualquier videojuego.

Entre otras cosas, cabe mencionar que viene con el sistema operativo FreeDOS (no viene con Windows 11 Home) y que incluye un amplio repertorio de opciones de conectividad: varios puertos USB-A y otros tantos USB-C, Jack de 3.5 mm, mini DisplayPort, Ethernet e incluso lector de tarjetas microSD.

