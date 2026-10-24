Ahórrate el IVA en Carrefour: cinco teles para aprovechar la nueva campaña de ofertas con modelo LG, Samsung y más

Carrefour está celebrando una vez más su campaña Ahórrate el IVA. Con la compra de una gran selección de productos, el importe correspondiente al IVA se traslada a un cupón que podemos canjear en futuras compras, algo interesante si solemos comprar en sus supermercados con cierta frecuencia. Hay bastantes televisores que entran dentro de esta promoción, por lo que vamos a repasar los cinco mejores chollos que hemos encontrado.

Eso sí, la campaña finalizará el próximo 26 de octubre y únicamente está disponible en la tienda online, aunque en algunos casos se puede comprar en web y pedir que la envíen a un establecimiento físico. Además, Carrefour no menciona la cifra exacta que luego se transferirá al cupón para próximas compras, ya que este cupón lo envía tras realizar la compra.

Samsung TQ65QN73HAU por 669 euros, un televisor Neo QLED de 65 pulgadas.

por 669 euros, un televisor Neo QLED de 65 pulgadas. Xiaomi TV A Pro (2026) por 349 euros, una tele con Google TV y Dolby Audio.

por 349 euros, una tele con Google TV y Dolby Audio. TCL 55C6K por 549 euros, con tasa de refresco de hasta 144 Hz y altavoces firmados por Onkyo.

por 549 euros, con tasa de refresco de hasta 144 Hz y altavoces firmados por Onkyo. Samsung TQ55S93HAEXXC por 1.099 euros, un televisor OLED con tratamiento antirreflejos.

por 1.099 euros, un televisor OLED con tratamiento antirreflejos. LG OLED65B6ELC por 1.199 euros, un buen televisor con pantalla de 65 pulgadas.

Samsung TQ65QN73HAU

Si lo que queremos es un televisor con una buena relación calidad-precio dentro de la marca Samsung, el modelo Samsung TQ65QN73HAU tiene un precio de 669 euros. Se trata de una tele Neo QLED lanzada este año que cuenta con Alexa, viene con una pantalla de 65 pulgadas y dispone de función Multi-View para reproducir dos contenidos diferentes a la vez.

Xiaomi TV A Pro (2026)

Si queremos un televisor un poco más pequeño, Carrefour tiene el Xiaomi TV A Pro (2026) por un precio de 349 euros. Se trata de un televisor de 55 pulgadas que viene con panel QLED y sistema operativo Google TV. Ofrece ángulos de visión de 178º (horizontales y verticales) y alcanza una tasa de refresco de 120 Hz a través de software.

TCL 55C6K

El televisor con mejor relación calidad-precio de este listado es el TCL 55C6K, que ahora mismo cuesta 549 euros. Incorpora un panel QD-Mini LED con diagonal de 55 pulgadas, es compatible con Dolby Vision IQ, HDR10+ y Dolby Atmos, su tasa de refresco es de hasta 144 Hz y sus altavoces están firmados por Onkyo.

Samsung TQ55S93HAEXXC

En cambio, si lo que queremos es un televisor de gama alta, Carrefour tiene el modelo Samsung TQ55S93HAEXXC por 1.099 euros. Se trata de un televisor con panel OLED que destaca sobre todo por su tratamiento antirreflejos. Su diagonal es de 55 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz por software (100 Hz nativos) y es compatible con HDR10+y Dolby Atmos.

LG OLED65B6ELC

Carrefour también tiene el modelo LG OLED65B6ELC por 1.199 euros, que es ideal si queremos un televisor OLED con pantalla de 65 pulgadas. Ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, es compatible con Dolby Vision y con Dolby Atmos y también es compatible con la tecnología gaming Nvidia G-Sync.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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