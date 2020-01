En Corea del Sur hay gente enseñando a hacer entrevistas de trabajo en las que vas a ser analizado por inteligencia artificial

La llegada de la inteligencia artificial apunta a cambiar muchos sectores y uno de lo más probables es el de recursos humanos. En Corea del Sur, por ejemplo, empresas como SK Innovation o Hyundai Engineering & Construction, dos de los grandes titanes del país, ya usan esta tecnología para contratar a personal, así que surge una nueva necesidad: aprender a enfrentarse a la IA para conseguir un puesto de trabajo, y como dicta la ley de oferta y demanda, hay gente dando clases a los estudiantes para conseguirlo.

Apuntan desde Reuters que, según la consultoría People & People, este tipo de clases "están creciendo rápidamente" y que hay empresas que ofrecen un paquete de tres horas de formación por 100.000 won, que son unos 78 euros al cambio (el salario medio en Corea del Sur es de 3.090 euros mensuales, para poner la cifra en contexto). Tiene sentido, puesto que el paro juvenil en el país supera el 10% y las escuelas de refuerzo escolar son bastante populares (ocho de cada diez estudiantes han accedido a ellas alguna vez).

No siempre es qué dices, sino cómo lo dices

Una de las personas que dan este tipo de clases es Park Seong-jung, de People & People, que reconoce que las entrevistas en vídeo con reconocimiento facial son clave. En estas, el software analiza las expresiones faciales como el miedo o la alegría, además de las palabras elegidas para la respuesta. A lo largo de la entrevista, la IA hace preguntas como "Estás en un viaje de negocios con tu jefe y ves que usa la tarjeta de crédito de la empresa para comprarse algo personal. ¿Qué le dirías?".

Es un sistema de gamificación en toda regla. De acuerdo a Chris Jing, de la empresa de software Midas IT, "a través de la gamificación, los empleadores pueden verificar 37 capacidades diferentes de un solicitante y qué tan bien encaja la persona en el puesto". La clave no está en dar la respuesta correcta, porque algunas preguntas, como la anterior, no tiene una respuesta correcta, no es A o B. La clave está en cómo se afronta el problema.

Solo en 2019, Park Seong-Yung dio clases a más de 700 estudiantes, graduados y profesores, una cifra relativamente baja si tenemos en cuenta que en Corea del Sur hay 51,47 millones de habitantes, pero parece ser un fenómeno en auge. De hecho, en una sola sesión de formación pueden llegar a juntarse hasta 600 personas en una sala de chat.

Casi el 25% de las empresas más grandes de Corea del Sur usan o planean usar IA en el proceso de contratación

Ahora bien, el éxito no está garantizado, porque no siempre es posible vencer a la inteligencia artificial. Reuters cita el caso de Kim Seok-wu, un estudiante de 22 años. Este no consiguió pasar la entrevista con una IA para una empresa minorista y decidió volver a estudiar. Según él, "creo que me sentiré desesperado si todas las empresas recurren a la IA para la contratación".

Opina que este tipo de entrevistas con "demasiado nuevas, por lo que los solicitantes de empleo no saben para qué prepararse y cualquier preparación parece no tener sentido, ya que la IA leerá nuestras caras si nos inventamos algo". De acuerdo al Instituto de Investigación Económica de Corea, casi el 25% de las 131 empresas más grandes de Corea del Sur ya usan o planean usar inteligencia artificial en el proceso de contratación.

No hace falta irse a Corea del Sur

Aunque el caso de Corea del Sur es llamativo, no hace falta coger un avión para conocer casos de uso de inteligencia artificial aplicada a los Recursos Humanos. En España también se usa, por ejemplo, en L'Oreal, que afirma que "nos puede ayudar a mejorar la experiencia del candidato y también a ser más eficaces en nuestros procesos de reclutamiento a la hora de manejar un alto número de candidaturas" Por el momento, en L'Oreal usan la IA en una primera fase de cribado que da pie a una entrevista personal.

En Unilever España también aprovechan la IA para los procesos de selección, ya que "la IA elimina sesgos y permite que las personas que lleguen a la entrevista final hayan sido objetivamente seleccionadas por sus competencias y potencia". Entre las herramientas empleadas por Unilever están 12 juegos online que sirven para evaluar, por ejemplo, la capacidad de adaptación de los candidatos.

Indigital Advance, una empresa fundada en Barcelona hace unos cinco años, ha visto en la IA un sistema para acelerar procesos. Explica su fundadora que "el candidato realiza una entrevista online y la IA nos dice si es apto o no para el puesto requerido. Nos indica si sus respuestas han sido las correctas o si ha utilizado la terminología imprescindible". Tras conocer sus fallos, "nosotros lo formarmos en las habilidades que le permitirán pasar el primer filtro", ya que la decisión final sigue dependiendo de los humanos.

En septiembre de 2019, Unilever UK usó por primera vez un software de reconocimiento facial desarrollado por HireVue, una empresa estadounidense. Según la empresa, se "obtienen 25.000 puntos de información en una entrevista de 15 minutos", se analizan "desde el lenguaje corporal, el tono, el vocabulario, etc., y se presta especial atención al tipo de frases que usa el candidato", por ejemplo, si habla de "nosotros" o si habla de "yo.

Vía | Reuters

Imagen | Pexels