Hornsea One: el parque eólico marítimo más grande del mundo que tendrá una capacidad de 1,2 GW

Lo que está haciendo Reino Unido dentro de la energía eólica marítimo es realmente impresionante, y es que estamos hablando del que a día de hoy es el mayor productor de este tipo de energía en el mundo. Para darnos una idea, tienen actualmente 37 parques eólicos marinos operando, y de los 10 que más energía producen en el mundo, seis le pertenece a Reino Unido.

Pues Reino Unido está por conseguir un nuevo hito con 'Hornsea One', el que será el parque eólico marítimo más grande del mundo y que pondrá a la cabeza, y en un sitio casi inalcanzable, a esta región en cuanto a la generación de energía producida con el viento desde el mar.

Un proyecto histórico que convierte a Reino Unido en el mayor mercado eólico marítimo del mundo

Hornsea One fue aprobado en 2014, y desde entonces se han puesto manos a la obra para dar vida a este enorme parque que está ubicado a a 120 kilómetros de la costa de Yorkshire, Inglaterra. Según el sitio del proyecto, cuando esté operando a toda su capacidad en 2020, este parque producirá 1,218 MW, suficientes para abastecer a más de un millón de hogares del Reino Unido con electricidad limpia.

El proyecto abarca una enorme superficie de aproximadamente 407 kilómetros cuadrados, y también es el parque eólico más alejado de la costa que se haya construido jamás. De hecho se estima que se usó más de 900 kilómetros de cableado.

Contará con 174 turbinas Siemens Gamesa de 7 MW, cada una con una altura de 190 metros (contando el tamaño de las aspas). Las palas de estos generadores abarcan una circunferencia de 75 metros, por lo que cuando giran cubren un área mayor que el London Eye.

De acuerdo a la información del proyecto, un giro completo de las aspas de un aerogenerador genera la energía suficiente para abastecer de electricidad a una casa promedio durante todo el día. Por esta razón, se trata de uno de los proyectos más grandes y ambicioso del Reino Unido, y que forma parte de su objetivo de obtener al menos un tercio de la electricidad del país a partir de energía eólica marina para 2030.

La primera fase de tres

Hornsea One es apenas el inicio, ya que este parque forma parte de algo más grande conocido como Hornsea Project, que contempla la instalación de dos parques eólicos marítimos más. Hornsea Two tendría 1.386 MW y Hornsea Three 2.400 MW. Es decir, estamos hablando de una capacidad total del proyecto de más de 5 GW que daría electricidad a más de cinco millones de hogares en Reino Unido.

El objetivo es que los tres parques estén operando antes de 2030, pero ahora mismo todos los esfuerzos están centrados en Hornsea One, el cual entró en operación el pasado 1 de junio con 50 turbinas. Según explican, todos días se está trabajando para echar a andar nuevas turbinas y así tener las 174 listas durante el primer trimestre de 2020.

Con una capacidad de 1,2 gigavatios, Hornsea One generará casi el doble de la potencia de Walney Extension, el que a día de hoy es el mayor parque eólico marino del mundo, situado en el Mar de Irlanda, y que genera 659 MW.

La empresa detrás de Hornsea One y una operación sin precedentes

Hornsea Project corre a cargo de Ørsted, una compañía danesa que nació en 1972 con el objetivo de extraer y gestionar todo el Gas Natural y petróleo extraído del Mar del Norte para Dinamarca. Como los tiempos cambian, la compañía decidió cambiar su nombre en 2017 de Danish Oil and Natural Gas a Ørsted, como es conocida actualmente.

Este cambio obedece a una nueva visión y transformación de la compañía en "empresa verde". De hecho, presumen haber reducido su uso de carbón en un 73% desde 2006 y apuntan a estar libres de carbón para 2023. A día de hoy han construido 25 parques eólicos marinos en Europa, Estados Unidos y Asia.

Pues Ørsted ha invertido 15.000 millones de dólares en energía eólica marina, y es la principal compañía en este sector para los proyectos del Reino Unido.

Uno de los retos que significó el iniciar la operación de Hornsea One para Ørsted fue el personal y sus necesidades. Hay que recordar que también estamos ante el parque eólico marítimo más alejado de la costa que se haya construido. Por esta razón se diseñaron sistemas que nunca antes se habían usado.

David Coussens, subdirector de operaciones de Hornsea One, lo explica así:

"Operar un parque eólico tan lejos de la costa no tiene precedentes. Hemos tenido que pensar creativamente y encontrar nuevas formas de trabajar para superar los retos logísticos y técnicos de operar una enorme central eléctrica a 120 km de la costa."

Por ejemplo, se instalaron antenas 4G para que los empleados pudieran estar en comunicación. Hay un moderno buque de operaciones (Service Operations Vessel) permanente con 40 camarotes, gimnasio y una sala de juegos con consolas, PCs, televisores y zonas de descanso donde se puede elegir escuchar música o leer un libro.

En esta primera etapa de la operación, hay 32 personas divididas en dos equipos, que trabajan en dos turnos para hacerse cargo de la operación y mantenimiento del parque eólico, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El buque cuenta con su propio helipuerto y sistema de reabastecimiento de combustible, por lo que el helicóptero, que también forma parte del equipo de operación diaria, no necesita ir a la costa. La embarcación puede estar en el parque eólico hasta 28 días consecutivos, ya que tiene que volver a la costa para le hagan revisiones y mantenimiento, para así garantizar su óptima operación.

La tripulación se cambia cada dos semanas, y para ello se utilizan helicópteros o bien, el buque entero cuando éste tiene que acudir a su revisión mensual.

Como mencionaba, Hornsea One está programada para operar con sus 174 turbinas durante la primera mitad de 2020, que será cuando se convierta en el parque eólico marítimo más grande del mundo y el proyecto energético más grande y ambicioso de Reino Unido y Ørsted.