España está lista para la energía solar flotante. Portugal ha demostrado que sale muy a cuenta aprovechar los embalses

El parque solar sobre el embalse de Alqueva (Portugal) se ha convertido en referente europeo. Con una extensión de unos cuatro campos de fútbol, la particularidad de estos 12.000 paneles solares es que descansan sobre el agua. Es lo que se conoce la energía solar flotante. Y los resultados están siendo tan buenos que desde España ya han tomado la decisión de intentar repetir el éxito.

Hasta el 15% de la superficie de los embalses. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) aprobó a mediados de julio la nueva legislación que permitirá expandir la energía solar flotante en España.

Según se describe, el tamaño de estas instalaciones podrá ir desde el 5% hasta el 15% de la superficie total del embalse. Serán las confederaciones hidrográficas las que otorgarán las concesiones, que tendrán un máximo de 25 años.

Amplitud en función de la calidad de las aguas. El tamaño que podrán ocupar estos paneles solares flotantes dependerá entre otros factores, de la calidad de las aguas. Cuanto peor sea la calidad de las aguas, mayor podrá ser la superficie ocupada.

Cuando se trate de embalses no eutróficos tendrán un máximo de 5%. Y cuando sean embalses con riesgo de eutrofización será del 15%. ¿Qué significa esto? Básicamente cuando hay una alta biología, como muchas plantas y algas. En caso que el lago o los embalses se consideren naturales y no afectados, no se permitirá la instalación.

Son mucho más eficientes. Los parques flotantes tienen importantes ventajas. Además de no ocupar espacio en tierra, son particularmente eficientes ya que pueden conectarse con las centrales hidroeléctricas que puedan tener cerca.

Adicionalmente, según explican desde Miteco, producen más electricidad que los paneles colocados en tierra porque el agua ayuda a enfriar el sistema y disminuir el polvo, dos enemigos de los paneles solares.

Transforma tu hogar con la energía del sol. En Comunidad Solar, instalamos paneles fotovoltaicos de alta eficiencia para que disfrutes de electricidad limpia y ahorro en tu factura. Con la mejor tecnología del mercado y un servicio inigualable, aseguramos tu satisfacción total. Consejo ofrecido por la marca

Portugal no está sola. Nuestro país vecino es referente con el parque de Alqueva, pero como no podía ser de otra manera, es China quien está liderando este tipo de instalaciones fotovoltaicas. La granja solar flotante de Dezhou tiene una potencia instalada de 320 MW.

En India, cerca de la presa Omkareshwar, en Madhya Pradesh, se espera construir una granja solar flotante de 600 MW. También en Corea del Sur planean parques solares flotantes enormes, como el de Saemangeum con 1.200 MW.

Imágenes | EDP

En Xataka | El primer parque mareomotriz flotante del mundo será gallego. Y convertirá las mareas en luz para 11.000 viviendas