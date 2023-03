Compartir SkyShowtime: condiciones, cómo crear y editar perfiles o protegerlos con PIN

Vamos a explicarte todo lo que debes saber sobre la posibilidad de compartir tu cuenta de SkyShowtime con otras personas. De esta manera, podrás ver las condiciones que especifica el propio servicio de streaming, y también podrás ver cómo puedes organizarte dentro de él.

Vamos a empezar detallándote de una manera resumida las condiciones a la hora de compartir cuenta, y lo que dice la plataforma sobre compartir tus datos de inicio de sesión. Y luego, pasaremos a decirte cómo crear y editar perfiles o protegerlos con un PIN.

Condiciones para compartir cuenta de SkyShowtime

SkyShowtime no permite en teoría compartir cuenta con personas fuera de tu hogar. En sus condiciones de uso, en el apartado que da ejemplos de cosas que no debes hacer, apunta que una de ellas es "Compartir sus datos de inicio de sesión con otras personas fuera de su hogar, acceder o intentar acceder a las cuentas de otros usuarios de SkyShowtime (que no sean miembros de su hogar) o alterar las medidas de seguridad de los servicios".

Sin embargo, el servicio de momento no está comprobando ni pidiéndote configurar la ubicación de tu televisor principal como hace Netflix. Esto quiere decir que aunque no permite hacerlo, en la práctica de momento sí que estás pudiendo compartir tu cuenta.

Sin embargo, el hecho de que exista este ejemplo en los términos del servicio, le da a SkyShowtime la posibilidad de bloquear el acceso si realizas esta práctica, ya sea a la cuenta en general o al usuario que se esté conectando desde otra ubicación diferente.

Pero igualmente, debes saber que esta condición está presente en casi todos los servicios de streaming, y que casi todos miran para otro lado a la hora de controlar estas cosas. Sin embargo, esto no quiere decir que en algún momento SkyShowtime no vaya a ponerse duro en la obligación de cumplir las normas.

Por otro lado, si te aventuras a compartir tu cuenta, debes saber que puedes crear seis perfiles diferentes, para que en cada uno se registre un historial único de visionado y unas recomendaciones personalizadas. Así, cada persona que use tu cuenta podrá tener su propio SkyShowtime.

Sin embargo, debes recordar que este servicio tiene un máximo de tres reproducciones simultáneas. Por lo que solo se podrá estar utilizando a la vez desde tres dispositivos diferentes, aunque sea desde distintos perfiles.

Crea y edita perfiles

Ya sea para compartir cuenta fuera o dentro del hogar, este servicio te permite crear hasta seis perfiles diferentes, ya sean normales o infantiles. De esta manera, si acceden a tu cuenta distintas personas, cada uno puede tener un perfil con contenido diferente.

Para crear o editar perfiles, tienes que pulsar en tu imagen de perfil arriba a la derecha. Esto te llevará a la opción de elegir tu perfil, donde puedes pulsar en el botón de suma para crear uno nuevo o pulsar en el botón del lápiz debajo uno ya creado para editarlo.

Si creas un perfil, tendrás que elegir un avatar y ponerle nombre. Y luego, cuando quieras vas a poder editarlo para cambiar el nombre o el avatar. El nombre puede ser el que quieras, pero solo hay unos pocos avatares predefinidos entre los que elegir.

También puedes cambiar la configuración de edad de la cuenta. De esta forma, puedes elegir si la cuenta es de un adulto que pueda verlo todo, un adolescente que vea programación adecuada para personas de hasta 16 años, o hacer una cuenta familiar de contenidos de hasta 12 años.

Protege un perfil con PIN

Y si creas distintos perfiles a la hora de compartir cuenta, puedes crear un PIN para que nadie más pueda acceder al tuyo y que no haya cambios en el algoritmo de recomendaciones o en el historial de contenido visto.

Para hacer esto, tienes que pulsar en tu imagen de perfil arriba a la derecha. Luego, pulsa en el botón de editar perfil, y en el apartado Ajustes tienes un botón para activar el PIN del perfil. Entonces, elige el que quieras usar y listo, habrá que escribirlo para acceder a la cuenta.

