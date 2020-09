Cómo saber quien entra y desde donde en tu cuenta de Facebook

Vamos a explicarte cómo puedes saber si otras personas entran en tu cuenta de Facebook, utilizando su sistema de revisión de inicios de sesión. Con él, podrás saber desde dónde entra cada persona, e incluso cerrar sesión remotamente para que si ha iniciado sesión se le cierre en su dispositivo. Así, si luego cambias de contraseña, ya no podrá volver a entrar.

Este es un proceso que vas a poder hacer tanto desde la versión web de Facebook como desde la aplicación móvil, y te vamos a indicar cómo hacerlo en cada uno de estos dos medios. En la aplicación móvil vamos a utilizar la versión de Android por ser el sistema operativo más utilizado, pero en la versión de iOS los pasos a dar son prácticamente los mismos.

Lo que tienes que saber es que Facebook tiene una categoría en su configuración en la que vas a poder ver todos los inicios de sesión que ha habido en tu cuenta. Podrás saber desde qué dispositivos y desde qué sitios se ha entrado en tu cuenta. Esto quiere decir que al consultarlo, podrás saber si se ha entrado en tu cuenta desde sitios o aparatos que no reconoces, lo que puede ser el mejor indicativo de que otra persona ha accedido.

Cómo ver quién entra en tu Facebook desde el PC

Lo primero que tienes que hacer es pulsar sobre el botón de opciones arriba a la derecha, con el icono de una flecha apuntando hacia abajo. Cuando lo hagas, se abrirá un menú con opciones, y en él pulsa en la opción de Configuración y privacidad que tendrás con el icono de una rueda dentada.

Entrarás en otro menú dentro de la misma ventana de opciones. Aquí dentro, pulsa en la opción de Configuración que tendrás también con el icono de una rueda dentada, y que aparece justo en primer lugar.

Entrarás en una página de configuración en Facebook. Aquí, pulsa en la sección de Seguridad e inicio de sesión (1) que tienes en la columna de la izquierda. Una vez estés dentro, ve a la categoría de Dónde has iniciado sesión (2). Allí, verás los últimos dispositivos desde los que has iniciado sesión, y puedes pulsar en la opción Ver más para desplegar la lista concreta.

Si pulsas en Ver más, verás una lista completa. En ella puedes ver desde qué dispositivos has iniciado sesión, desde qué país y cuándo. Si pasas el ratón sobre uno de ellos también verás la IP. Aquí, ten en cuenta que la localización de tu ciudad puede no ser fiable, a mi viviendo en Castellón me dice que conecté desde Elche, pero si reconoces uno de tus dispositivos con esa ubicación puedes deducir que el resto son tuyos también.

En el caso de que haya alguna ubicación, o tipo de dispositivo que no reconoces, puedes pulsar en el botón ⋮ de tres puntos que tienes a la derecha para mostrar opciones. Aquí tendrás un pequeño menú, donde puedes pulsar en Salir para cerrar la sesión en ese dispositivo. También tienes una opción ¿No eres tú? que te dará pasos a tomar en el caso de que sea otra persona, como por ejemplo cambiar tu contraseña.

Cómo ver quién entra en tu Facebook desde el móvil

Lo primero que tienes que hacer en la aplicación móvil, es pulsar sobre el botón ☰ de menú que tienes arriba a la derecha. Esto te llevará a una página con múltiples opciones de secciones y configuraciones.

Dentro de la pantalla de menú, abre la sección de Configuración y privacidad. Allí, ahora pulsa en la opción de Configuración que tendrás dentro.

Entrarás directamente en la pantalla de configuración, donde tienes muchas secciones diferentes. Aquí, pulsa en la opción de Seguridad e inicio de sesión que tienes dentro de la sección de Seguridad, y que tiene el icono de un escudo.

Aquí, ve al apartado de Dónde has iniciado sesión. Allí, verás los últimos dispositivos desde los que has iniciado sesión, y puedes pulsar en la opción Ver más para desplegar la lista concreta. Al pulsar en Ver más, verás una lista completa con qué dispositivos has iniciado sesión, desde qué país y cuándo.

Aquí, ten en cuenta que la localización de tu ciudad puede no ser fiable, a mi viviendo en Castellón me dice que conecté desde Elche, pero si reconoces uno de tus dispositivos con esa ubicación puedes deducir que el resto son tuyos también.

En el caso de que haya alguna ubicación, o tipo de dispositivo que no reconoces, puedes pulsar en el botón ⋮ de tres puntos que tienes a la derecha para mostrar una ventana con opciones. Aquí tendrás un pequeño menú, donde puedes pulsar en Cerrar sesión para hacerlo en ese dispositivo. También tienes una opción Proteger cuenta que te dará pasos a tomar en el caso de que sea otra persona, como por ejemplo cambiar tu contraseña.