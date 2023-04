Vamos a explicarte brevemente cómo poner la barra de tareas transparente en Windows 11. Te diremos tres maneras diferentes de hacerlo, desde una tan sencilla como utilizar la configuración de Windows hasta otras un poco más avanzadas.

Aquí, debes saber que dependiendo de lo transparente que quieras la barra puedes acabar necesitando arriesgar el correcto funcionamiento de Windows cambiando cosas en el registro, o sacrificando privacidad al instalar aplicaciones de terceros.

Barra de tareas transparente desde los ajustes

Desde los ajustes de Windows puedes añadir efectos de transparencia a la barra, aunque casi siempre viene activado por defecto. Para hacerlo, entra en los ajustes y pulsa en la sección de Personalización en la barra de la izquierda. Una vez dentro, pulsa en el apartado de Colores.

Una vez dentro del apartado de Colores, simplemente tienes que activar la opción de Efectos de transparencia. Esto hará que tanto ventanas como barra de tareas tengan un efecto translúcido.

Si esto no es suficiente, puedes entrar en los ajustes e ir a la sección de Accesibilidad en la columna de la izquierda. Una vez dentro, pulsa en el apartado de Efectos visuales.





Modifica el registro del sistema

Vas a poder añadir un extra de transparencia a la barra de tareas haciendo unos cambios en el registro de Windows. Esto solo deberías hacerlo si eres un usuario avanzado que sabe cómo moverse por el registro, y de hecho por eso mismo vamos a resumir los pasos que debes dar en un formato de lista:

Abre el menú de inicio y escribe Regedit para acceder al Registro de Windows.

Navega hasta HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Ahora, en el lado derecho haz clic derecho y crea un nuevo valor DWORD (32-bit).

Cámbiale el nombre al nuevo valor por UseOLEDTaskbarTransparency

Clic derecho en el valor y elige la opción de modificar, y cambia su valor de 0 a 1.

Pulsa OK para guardar los cambios.

Ahora tienes que navegar hasta Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DWM

Una vez allí, encuentra el elemento ForceEffectMode y cambia su valor de 0 a 1 como hicimos con el anterior.

Si no lo encuentras, puedes crearlo con un valor DWORD (32-bits).

Reinicia el ordenador.

Cuando reinicies el ordenador tras hacer esto, la barra de tareas será un poco más transparente de lo normal. Incluso vas a poder determinar el nivel de transparencia con los registros que hemos creado.

Utiliza aplicaciones de terceros

Pero la opción más efectiva y sencilla es utilizar aplicaciones de terceros dedicadas exclusivamente a hacer tu barra de tareas transparente. Aquí, el peligro está en que algunas de estas aplicaciones podrían requerir más permisos de los estrictamente necesarios y registrar cosas que hagas en tu ordenador.





Por lo tanto, no te recomiendo utilizarlas a no ser que realmente quieras por todos los medios tener la barra de tareas transparente. Fíjate en cada aplicación los permisos que pide y en las reseñas, y revisa estos elementos cada poco tiempo for si hay algún cambio.

La aplicación más recomendable es TranslucentTB creada por Charles Milette, y ojo porque hay otras que se llaman parecidas. La vas a poder descargar directamente desde la Microsoft Store. Esta aplicación hará que la barra sea totalmente transparente, no translúcida.

Además de esta, también puedes probar con otras aplicaciones como TaskbarX, TaskbarTools o Classic Shell. Son aplicaciones de terceros para modificar tu barra de tareas y otros elementos de Windows, y entre sus opciones está la de hacerla transparente.

