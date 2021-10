Cómo eliminar personas y objetos de una foto en segundos con CleanUp.Pictures

Vamos a explicarte cómo eliminar personas y objetos de una foto en segundos, algo para lo que vamos a utilizar una web llamada CleanUp.Pictures. Todos hemos sacado alguna típica foto que es casi casi perfecta... salvo por esa persona u objeto que aparece en el fondo estropeándola. No es que moleste del todo, pero la foto sería mucho mejor si no estuviera.

Existen programas avanzados y herramientas de edición que pueden ayudarte con esta tarea. Pero lo que hace la web que vamos a utilizar es facilitar el proceso al máximo para que cualquier persona sin conocimientos pueda eliminar objetos de la foto.

Elimina objetos de una foto

Lo primero que tienes que hacer es entrar en esta web, cuya dirección es CleanUp.pictures. La dirección es tal cual, el .pictures es realmente el dominio, como si fuera un .com. Una vez dentro, pulsa en donde pone Click here or drag image files para abrir el explorador de archivos y poder elegir qué foto subir. Si tienes la foto en otra ventana, también puedes arrastrarla hasta ese punto del navegador.

Cuando se cargue la foto, la interfaz de la web es extremadamente sencilla. Simplemente verás la foto, y abajo tienes una barra para controlar el tamaño de la brocha. A la derecha, tienes un botón para comparar el original con el que acabe resultando tras los cambios, y luego un botón Download para descargar la foto.

Ahora, lo que tienes que hacer es pasar el puntero del ratón manteniendo el clic izquierdo pulsado por las zonas donde haya objetos a eliminar, de manera que pintes esas zonas con el pincel de la web. No hace falta que hayas una pintada milimétrica sobre el objeto a eliminar, ya que la web detectará cuándo hay elementos o personas que no casan con el fondo de la foto.

Cuando sueltes el clic del ratón tras haber marcado las zonas que quieras, la web se pondrá a procesar la foto y eliminará las personas u objetos que hubiera en las zonas marcadas, rellenando esos huecos de manera que quede como si nunca hubiera habido nada. Ahora, podrás compararla con la original y descargar la foto resultante.