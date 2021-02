Android 12 Preview: cómo instalarlo en tu móvil Android compatible

Vamos a explicarte cómo instalar la primera versión Preview de Android 12 en tu móvil Android, aunque como verás al principio del artículo, sólo puedes hacerlo en dispositivos Pixel. Android 12 es la próxima versión del sistema operativo de Google, y su preview o versión preliminar, es la primera lanzada antes de las betas, y que va dirigida a los desarrolladores para que empiecen a poder saber lo que cambia y cómo adaptar sus apps.

De cara al usuario, no es nada recomendable instalar esto en el móvil que uses a diario, ya que es una versión completamente inestable y llena de fallos, los cuales se irán corrigiendo después mediante las diferentes versiones beta. Además, perderás todos los datos que tengas en ese móvil. Pero si tienes un Pixel en un cajón, y quieres ver el adelanto de lo que está por venir en Android, adelante.

Dispositivos compatibles con la versión Preview de Android 12

Sólo estamos ante la primera versión Preview de la próxima actualización de Android, que no es ni siquiera la beta. Y como suele hacer Google en estos casos, esta versión sólo está disponible inicialmente para sus propios dispositivos, esos donde ellos la han estado probando. Más adelante, empezarán a llegar las versiones beta y más dispositivos empezarán a poder probarla. Esta es la lista de los compatibles:

Pixel 3, 3 XL

Pixel 3A, 3A XL

Pixel 4, 4 XL, 4a

Pixel 5

Cómo instalar la versión Preview de Android 12

Lo primero que tienes que hacer es entrar en los ajustes de tu móvil Pixel. Una vez dentro, baja hasta abajo del todo y pulsa en el apartado de Información del teléfono. Allí dentro, baja a la última opción, y pulsa diez veces sobre Número de compilación. Puede que se te pida el PIN del móvil, y cuando lo hagas habrás activado los ajustes de desarrollador.

Ahora vuelve a la pantalla principal de los ajustes, y pulsa en la sección de Sistema. Allí, pulsa en Avanzado para desplegar las opciones avanzadas, y cuando se desplieguen, pulsa en Opciones para desarrolladores, que es el menú que has desbloqueado en el paso anterior.

Una vez hayas entrado en las Opciones para desarrolladores, baja hasta al apartado de Depuración, y dentro pulsa y activa la opción de Depuración por USB. Se te mostrará una ventana preguntándote si quieres permitirla y advirtiéndote de sus peligros, y para continuar debes pulsar en Aceptar.

Otro ajuste que vas a necesitar hacer en este proceso es, también dentro de las Opciones para desarrolladores, activar la opción de Desbloqueo de OEM. Esto es algo que el proceso posterior te va a pedir hacer.

Ahora tienes que pararte y descargar el complemento ADB en el ordenador, que hará que cuando conectes el móvil al PC, gracias al modo de depuración por USB puedas controlarlo desde la consola del ordenador. La mitad del camino ya la tienes hecha, la otra mitad la tienes paso a paso en nuestra guía para conectar el móvil al PC con ADB.

Ahora toca empezar a proceder a instalar la versión preview. Para ello, entra en la web de Android Flash Tool a través del enlace flash.android.com/preview/dp1. Te digo la URL completa porque es importante ir a ella, ya que inicia el proceso de instalar la Preview de Android 12, y no otra cosa. Una vez dentro, pulsa en el botón Get Started para comenzar.

Una vez que pulses en Get Started, te aparecerá una ventana diciéndote que necesitarás los drivers USB de Android. Si has seguido los pasos para instalar ADB, lo normal es que ya los tengas y puedas pulsar en Already installed, pero si algo fallase aquí tienes el enlace para instalarlos a mano.

Una vez procedas, se abrirá ahora una ventana del navegador pidiéndote acceder a los comandos ADB para controlar el móvil desde la web, y proceder a instalar así lo que necesites. Aquí, es importante que si tienes todavía la consola de tu sistema abierta tras comprobar que funciona ADB, debes escribir el comando adb kill-server para desconectarlo de la consola, y poder conectarse a través de esta web.

Irás a una pantalla previa en la que se te van a recordar los pasos previos. Por ejemplo, tener activadas la depuración USB y el desbloqueo de OEM, tener conectado el móvil al ordenador, etcétera. Para proceder aquí, pulsa en el botón de Add new device que tienes en la parte de abajo.

En el navegador se te va a abrir una ventana, y en ella se verán los dispositivos conectados al ordenador que se detectan. Aquí, selecciona el móvil donde quieras instalar la Preview y pulsa en Conectar para vincularlo a través de los comandos de ADB que realizará el navegador.

Una vez conectado el móvil, irás a una ventana donde tienes que seleccionar el móvil donde quieras instalar la preview. Para que lo que instales sea la preview de Android 12, tienes que haber llegado aquí a través del enlace flash.android.com/preview/dp1. Si lo has hecho, bien, simplemente pulsa en el botón Select del móvil que acabas de vincular.

Una vez elegido al móvil, llegarás al paso previo donde se te muestra el proceso que vas a realizar. En él, verás el móvil que has elegido, y debajo verás que vas a instalar la Android 12 Developer Preview 1. Para confirmar y empezar a instalar, pulsa en el botón Install que tienes abajo.

Ahora irás a la ventana de instrucciones previas, donde se te recuerda que no debes tocar ni desconectar el móvil del PC mientras se realiza la instalación. Aquí, simplemente pulsa en Confirm para confirmar y comenzar la instalación de Android. Y ahora, pues ármate de paciencia y haz otras cosas mientras esperas.

Pero no te vayas muy lejos, porque durante el proceso seguramente tengas que hacer algún paso en el teléfono, como confirmar el desbloqueo del bootloader tal y como se te indica, algo que harás cuando se te pida utilizando los botones de volumen para mover el menú y acepta con el botón de encendido.