Qué son las notas de la comunidad en redes sociales, cómo funcionan, y cuáles son sus ventajas y desventajas

Vamos a explicarte qué son las notas de la comunidad, un sistema de moderación llevado a cabo por los propios usuarios por la que algunas redes sociales están apostando. X fue la primera en dar el paso hacia ellas en 2022, y ahora Meta quiere implementarlas en Facebook e Instagram en Estados Unidos.

Lo que vamos a hacer en este artículo es explicarte el concepto y el funcionamiento general de esta mecánica de revisión de contenidos. Lo vamos a hacer para que la entiendas en términos generales, y que cuando una red social decida apostar por ellas sepas lo bueno y lo malo que pueden tener.

Qué son las notas de la comunidad

Las notas de la comunidad son un sistema mediante el que los propios usuarios de una red social verifican una publicación. De esta manera, son los propios usuarios los que pueden determinar si una información es falsa, inexacta, o si está descontextualizada de alguna manera.

La manera de funcionar es haciendo que debajo de una publicación aparezca una nota informativa cuando los usuarios han decidido puntualizar alguna cosa. Viene a ser como un pie de página.

Imagina que yo escribo en una red social que la tierra es plana, pues si mi publicación llega a la suficiente gente como para que otros usuarios decidan hacer una puntualización, debajo aparecerá una nota diciendo que los usuarios o lectores añadieron contexto importante, diciendo que esto es falso.

Normalmente, las redes sociales suelen delegar en equipos de moderación internos. Cuando los usuarios reportan una publicación por tener información falsa, entonces este equipo de moderación la revisa y determina si se debe borrar la información o no.

Algunas redes sociales como Meta habían apostado por un sistema todavía más transparente, que es el de delegar en verificadores externos imparciales para revisar la información que se publica, e intentar tener una comunidad un poco más sana.

Las notas de la comunidad son otra manera de enfocar el reto de la creciente difusión de información falsa. Tiene puntos a favor y en contra, pudiendo ser un sistema mucho más rápido y más económico para verificar la información, pero también pudiendo ser manipulable.

Cómo funcionan las notas de la comunidad

Las notas de comunidad son un servicio con el que cualquier usuario puede convertirse en moderador. Si miramos el funcionamiento de este sistema en X, que puede ser diferente al que acaben usando otras redes sociales, cualquier usuario puede inscribirse en un programa si cumple con unos requisitos establecidos de antigüedad y verificación.

Cuando uno de estos usuarios inscritos como una especie de moderadores vean una publicación falsa o incorrecta, tendrán la posibilidad de publicar una nota de comunidad puntualizando, explicando o desmintiendo el contenido. Esta nota aparece junto a la publicación, que no tiene por qué borrarse, sino que simplemente se avisa que los lectores necesitan saber lo que dicen los moderadores.

Cualquier usuario de la red social va a poder denunciar las notas de la comunidad que consideren falsas, haciendo así que los propios usuarios se tengan que encargar de verificar a los usuarios que actúen como verificadores. Quienes han escrito una publicación a la que se le ha añadido una nota, también pueden solicitar revisiones adicionales.

Ventajas y desventajas

Como todos los sistemas de moderación, las notas de la comunidad tienen ventajas y desventajas. La principal ventaja es que es un sistema rápido y escalable, con el que puedes tener a muchos usuarios que hacen gratis el trabajo de moderadores, y pueden reaccionar rápidamente a la información que pueda publicarse.

La empresa se quita de encima cualquier presión por las decisiones que tome respecto al contenido, descargando la responsabilidad sobre los usuarios. Los moderadores siguen existiendo si se reportan publicaciones para decidir si se borran o no dependiendo de las normas de la red social, pero las notas añaden un paso intermedio más rápido para que alguien te diga que tengas cuidado con una publicación.

Si X o Facebook marcaran ellos mismos una información como falsa, algunos usuarios podrían criticarles por considerar que lo hacen con ciertas intenciones ocultas. Pero delegando esta responsabilidad sobre los propios usuarios, al menos la de puntualizar la información, todo este sistema de verificación es aparentemente más abierto.

El problema es que es un sistema fácilmente manipulable, ya que usuarios de cierta ideología podrían organizarse para dirigir las notas de la comunidad y desinformar sobre hechos reales, convirtiendo esta herramienta en un arma. Sí, hay mecanismos para reportar las notas de la comunidad, pero eso no evitan que puedan ser utilizadas con malos fines.

Además, estas notas no garantizan que algo sea verdad, ya que los usuarios inscritos no son verificadores profesionales que buscan todo el contexto a la hora de hacer una corrección. Pueden tomárselo en serio, pero también pueden no hacerlo. Además, no toda la información falsa tendrá notas de la comunidad, ya que depende de que los usuarios inscritos decidan contextualizar o no.

Con todo, este es un sistema que ofrece velocidad a la hora de contextualizar o desmentir información que no es cierta, pero no es totalmente eficaz como usar verificadores profesionales. Depende de cómo se use puede ser un método bueno o malo, y todo depende de las medidas que tome cada red social para controlar estas notas y a quienes se hacen cargo de ellas.

