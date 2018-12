Lotería Navidad 2018: comprobar décimos premiados y números de la pedrea online y en el móvil

Hoy te vamos a explicar cómo comprobar los décimos premiados de la Lotería de Navidad 2018, y cómo buscar también los números de la pedrea. Para ello, te vamos a explicar cómo hacerlo tanto online a través del navegador de tu ordenador o portátil como a hacerlo también utilizando las diferentes aplicaciones disponibles para tu dispositivo móvil.

Si te toca el gordo, probablemente lo sepas enseguida, pero con la pedrea la comprobación manual puede un proceso bastante largo y pesado. Por eso, es mucho más fácil tomar una de estas opciones y simplemente escribir tus números para saber si te ha tocado algo.

Comprueba tu décimo premiado online

Si estás delante de un ordenador, puedes consultar tus décimos en varias páginas web que hoy están disponibles y perfectamente operativas. A continuación te dejamos con las principales opciones que tienes a tu alcance para saber si eres millonario o si tendrás que seguir probando suerte.

Loteriasyapuestas.es, la web oficial

La primera propuesta es la página oficial de Loterias y Apuestas del Estado, la web oficial y más fiable de la entidad que realiza el sorteo, y siempre una de las primeras páginas a visitar para comprobar tu número en este o cualquier otro que pueda haber sido organizado. Simplemente entra en su web, y ve al apartado de Comprueba tu número. En él puedes especificar el número que juegas, el día del sorteo y los euros jugados. Para la lotería de navidad, la fecha es el 22 de diciembre del 2018.

Loteriadenavidad.com y otras webs muy similares

Más allá de la web oficial, existen en Internet muchos otros portales que han sido creados específicamente para permitirte consultar los números de la lotería. Sólo tienes que hacer búsquedas como Lotería de Navidad y te saldrán varias alternativas. Una de ellas es esta, dedicada a la Lotería de Navidad y la del Niño, y que nos recomendasteis el año pasado en los comentarios.

RTVE, apostando por la televisión pública

Otra alternativa por la que también puedes optar es la web de RTVE, la televisión pública española que también tiene disponible su propia web desde la que comprobar los números de la lotería. Sólo tienes que escribir el número y cuánto has jugado, y si tienes premio te dirán la cantidad ganada.

Y también tienes los periódicos online

Todo el mundo va a buscar hoy los resultados de la Lotería de Navidad, por lo que la guerra por las visitas hace que prácticamente todos los periódicos de tirada nacional incluyan un pequeño cuadro para comprobar si tu décimo ha sido premiado. Hay pocas diferencias de uno a otro más allá de su aspecto: en todos los casos debes incluir tu número y cuánto juegas. En el segundo paso se te indica si tiene premio y, a veces, información adicional como en qué administraciones se ha vendido. Estos son algunos de ellos:

Aplicaciones para el móvil

Si no estás delante del PC o simplemente prefieres seguir el sorteo con el móvil, no te faltarán las opciones. La única pega es que muchas de las aplicaciones no te permitirán comprobar tus décimos hasta que no termine el sorteo.

Loterías SELAE

Es la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y con ella podrás comprobar tus décimos premiados y ver todos los números premiados, al menos en la versión para iPhone. Aun así, tal y como indican los comentarios de la App no es la mejor que te puedes encontrar, ya que tanto en Android como en iOS tienen notas de menos de un 2 sobre 5.

TuLotero

La aplicación de TuLotero es otra buena alternativa para comprobar tus números. Es técnicamente y visualmente mucho mejor que la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y puedes también escanear tus boletos con la cámara para comprobar si han resultado premiados. Es posible añadirlo manualmente también y guardar varios boletos para comprobarlos todos a la vez.

Miloto

Otra aplicación multiplataforma que cuenta con un lector de boletos a través de tu cámara móvil, y que además de la Lotería de Navidad también te sirve para muchos otros sorteos. Tiene una versión gratis que te permite compartir tus jugadas, y una versión premium que además te permite comprar loterías desde el móvil.

La Bruixa d’Or

Una de las administraciones de lotería más famosas de España también ha desarrollado su propia aplicación móvil, aunque en este caso de momento es exclusiva para Android y sólo se puede descargar desde su web. Aun así, te sirve para comprar décimos y comprobar los resultados.

Lotería Escáner Sorteos

La aplicación de Escaner de Boletos es otra buena alternativa, ya que te permite escanear todos tus números o meterlos a mano, y luego cuando la aplicación se actualiza con los datos de la Lotería de Navidad te notifica si hay algún premio. El problema es que esta actualización puede tardar, o sea que es un método menos inmediato que el de otras alternativas.

iPremio

Si tienes un iPhone o iPad, con iPremio puedes almacenar todos tus décimos y participaciones con anterioridad. En cuanto que termine el sorteo y se publiquen los resultados, sabrás si has sido premiado. Al igual que en Lotería Escaner, deberás esperar a que termine el sorteo para comprobar tus décimos.