Apagar el WiFi por las noches: qué ventajas tiene y de qué cosas no tienes que preocuparte

Vamos a decirte qué ventajas tiene apagar el WiFi por las noches, tanto en tu teléfono móvil como en tu router. Hacer esto es bueno, aunque tiene que ver más con aspectos relacionados con el funcionamiento de los dispositivos que con nada relacionado con la salud.

Y precisamente porque somos conscientes de algunos mitos alrededor de esto, también aprovecharemos para decirte en qué cosas no va a afectar tenerlo encendido. Eso sí, a la hora de hablar de las ventajas también te diremos hasta dónde llegan.

Ni afecta a tu sueño ni a tu salud

Existen varios bulos sobre el impacto de las conectividades inalámbricas en la salud, aunque la evidencia científica los ha desmentido al no encontrar ningún indicio de que exponerse a la red WiFi de tu casa sea perjudicial. Vamos, que tener el WiFi encendido por la noche no va a hacer que duermas peor, y tampoco va a afectar a tu salud.

En cualquier caso, otra cosa que debes saber es que apagar la WiFi de tu casa tampoco va a hacer que dejes de tener redes WiFi a tu alrededor. Y si no me crees ve a tu móvil y dale a la opción de buscar una nueva red WiFi, todas las que te salgan de tus vecinos son redes cuyas ondas llegan a tu casa. Pero vamos, que como hemos dicho no debes preocuparte.

El consumo no es una razón de peso

Sí, apagando el router vas a ahorrar un poco de electricidad, pero el ahorro va a ser casi imperceptible comparado con el de algunos electrodomésticos. El gasto al año de electricidad de un router puede ser de entre 12 y 24 euros de media, por lo que apagarlo por las noches no va suponer demasiado, quizá un euro al mes. Las razones verdaderamente interesantes vienen a continuación.

Vas a ahorrar batería en el móvil

Vamos a empezar con las razones realmente positivas que pueden importante. Cuando tienes el móvil sobre la mesilla por la noche, apagar las conexiones reducirá el consumo del dispositivo. Esto quiere decir que la batería se va a descargar menos mientras duermes.

Nuestra recomendación en este aspecto es que cuando estás durmiendo apagues tanto la WiFi como los datos del móvil, quizá incluso puedes poner el modo avión. Así, por la mañana no tendrás tanta necesidad de un "chute" extra de carga, y de paso tendrás más tranquilidad al dormir sin el riesgo de una llamada.

Aprovecha para reiniciar el router

La noche es un momento perfecto para programar reinicios del router, o mantenerlo apagado unas horas. Esto ayudará a que se mantenga fresco y que al iniciarlo vuelva a cargarse desde cero.

Tampoco está de más apagar el móvil de vez en cuando por la noche en vez de ponerlo en modo avión como te hemos dicho antes, ya que así descansará igual que descansas tú mientras duermes. No es necesario, están preparados para funcionar mucho tiempo seguido sin reinicios, pero de vez en cuando es aconsejable cada determinado tiempo.

Esto es especialmente interesante si tienes problemas al tardar a conectarte a Internet desde tus dispositivos, ya que si es debido a un problema de software, reiniciándose el router o el móvil normalmente lo va a solucionar por si mismo.

Añade un extra de seguridad

Por la noche estás durmiendo, y no prestas atención a lo que pasa en tus dispositivos. Eso hace que sea una hora que suelen elegir quienes quieran hacer un ataque cibernético a tu router, incluso desde uno de tus dispositivos. Por eso, apagar la WiFi por la noche puede prevenir algunos ataques. y si apagas el router a determinadas horas como te hemos dicho incluso más.

Esto no quiere decir que dejando la WiFi abierta y conectada te van a hackear, porque tampoco tienes muchas posibilidades de que pase. Sin embargo, si te gusta maximizar tu seguridad online "por si acaso" o porque hayas notado algún comportamiento anómalo en un dispositivo, entonces es una opción recomendable.

Sin beneficios dramáticos, pero recomendable

Apagar el móvil por la noche, o por lo menos su conexión a Internet, es una práctica recomendable. Tiene pequeños beneficios técnicos y de seguridad, pero el principal es que tendrás un sitio fuera de móviles y sin la tentación de mirar a ver qué está pasando o si te ha llegado algún mensaje. Podrás concentrarte en descansar.

