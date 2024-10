Modo antirrobo de Samsung Galaxy: qué es y cómo funciona esta función de Android 15 que llega a One UI 6.1

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona el modo antirrobo que ha empezado a implementar Samsung en sus móviles Galaxy. Se trata de una de las novedades de Android 15, pero la ha empezado a implementar en One UI 6.1 con una nueva actualización.

Se trata de una nueva función capaz de detectar si te han robado el móvil y bloquearlo, y que Samsung ha decidido implementar antes de la actualización a Android 15. Vamos a explicarte el funcionamiento de esta función, y luego te diremos cómo activarla

Qué es el bloqueo por detección de robo

El nuevo modo antirrobo es un bloqueo que se activa cuando el dispositivo detecta que alguien te ha robado el móvil. Esta detección se realiza con los sensores de movimiento de dispositivo, además de las conexiones internas.

Imagínate que estás caminando por la calle y alguien te roba el móvil, te lo arranca de las manos y sale corriendo. Cuando pase esto, el móvil empezará a moverse mucho y a cambiar de ubicación rápidamente. Además, si tienes conectado un reloj inteligente o unos auriculares, también se perderá esta conexión coincidiendo con estos movimientos.

Cuando los algoritmos internos de Android con este modo detectan esta combinación de sucesos, hará saltar el bloqueo de detección de robo. AL hacerlo, el móvil bloquea la pantalla de forma que haga falta una huella dactilar o PIN para volver a acceder.

De esta manera, si te roban el móvil mientras lo estabas usando, el ladrón no podrá aprovechar para acceder a alguna aplicación donde robarte contenido sensible. No podrán entrar en tus fotos o en tu WhatsApp, ya que al detectar el robo se habrá bloqueado.

Activa el bloqueo por detección de robo

Para activar el bloqueo por detección de robo en tu Samsung Galaxy, tienes que entrar en los ajustes del móvil y pulsar en la sección de Seguridad y privacidad. Una vez dentro, pulsa en Más ajustes de seguridad, y luego pulsa en la opción de Protección ante robo que te aparecerá dentro.

Esto te va a llevar a una pantalla donde tienes varias opciones que puedes activar. Es recomendable activar las opciones Bloqueo por detección de robo y Bloqueo de dispositivo sin conexión. De esta manera, además de bloquear el móvil cuando se detecta el robo, con la segunda opción se bloqueará la pantalla si detectar que se ha desconectado el dispositivo, como al activar el modo avión.

Por último, recordar que este modo está llegando a los Samsung Galaxy con One UI 6.1 y One UI 6.1.1. No es una función que llega tras actualizar, ya que One UI 6.1.1 lleva varias semanas disponible, sino que se irá activando.

