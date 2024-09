Estafas de alquiler de piso de estudiantes: cómo identificarlas y cómo evitarlas

Vamos a explicarte cómo evitar estafas de alquiler de piso para estudiantes, ahora que el inicio de un nuevo curso hace que haya miles de ellos buscando un sitio donde alojarse. En estas épocas, los ciberdelincuentes están perfeccionando sus tácticas de engaño para hacer que los timos sean más difíciles de encontrar.

El peligro de estos timos es que ya no suceden solo en páginas no reguladas o foros, sino que también pueden darse en webs de renombre para el alquiler de pisos, como Fotocasa o Idealista. Por eso, vamos a darte algunas nociones para poder identificar este tipo de timos.

Cómo son estas estafas

El mercado de alquiler para estudiantes es particularmente vulnerable a estafas debido a varios factores, como la urgencia por encontrar piso y la falta de experiencia, lo que hace que puedan ser más fáciles de engañar. También tienen un presupuesto limitado, por lo que tienden más a fijarse en gangas y precios muy bajos.

Existen varios tipos de estafas que debes conocer, como la de suplantación de identidad en la que los delincuentes copian fotos y descripciones de viviendas legítimas en algunas web, y publican anuncios falsos con precios más bajos. Luego, pedirán un pago por adelantado con una supuesta reserva.

También hay estafas de falsos pagos por adelantado o a través de webs que son fraudulentas, en la que los criminales se aprovechan diciendo que se te dará prioridad si pagas por determinado sitio. Y por último, también está el timo de la llave en la que el falso propietario dice no poder mostrar el piso por estar fuera, pero ofrece enviar las llaves a cambio de un pago por adelantado.

La principal señal de alerta para estas estafas está en que ofrecen precios inusualmente bajos. Si estás mirando alquileres y ves más o menos una media en los precios, si hay alguno que de repente es mucho más barato debes tener ya una primera señal de alerta. No es que sean timos por defecto, pero sí debes sospechar y extremar las precauciones.

También es común que en estas estafas haya fotos demasiado perfectas, como si fueran de catálogo, y en las que no parece que la vivienda sea una "real" como en la que viven tus padres. Y obviamente, la otra bandera roja está en cuando hay prisa para que reserves y pagues ese piso, ya que la urgencia es algo que se suele usar en todos los timos online para no darte tiempo para pensar.

Cómo evitar estas estafas

En primer lugar, lo primero que tienes que hacer para evitar estas estafas es desconfiar cuando un precio es demasiado bajo. Es normal que haya precios bajos en algunos casos, pero si son notablemente inferiores a los demás, deberías desconfiar. Porque a veces, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque realmente no es verdad.

En segundo lugar, debes verificar la autenticidad de un anuncio. Esto es más complicado, pero además de las medidas que pueda tomar cada web, puedes usar Google Imágenes para hacer búsquedas reversas de las imágenes y comprobar si las fotos son de otras webs, y en el caso de serlas si son de los mismos propietarios o también para anunciar la misma vivienda.

Si tienes dudas sobre un anuncio, podrías investigar al propietario o agencia. Si es una agencia inmobiliaria puedes buscarla en Google, o incluso llamar para preguntar por el anuncio, y lo mismo si es un propietario particular.

Pide más fotos adicionales con las que comprobar que la vivienda es verdadera. Esto es algo muy importante, porque los estafadores no tienen acceso a la vivienda, solo a las fotos que han puesto en el anuncio, por lo que si pides algunas adicionales puedes poner en aprietos a estafadores.

Una vez tengas pensado pasar a comprar la vivienda, no uses métodos de pago que no sean seguros. Si alguien te va a pedir usar plataformas de envío de dinero como Western Union o MoneyGram, seguramente sea un engaño. Es mejor optar por transferencias bancarias a cuentas verificadas o tarjetas de crédito.

Visita físicamente el piso, esto también es una manera importante para poder verificar que todo es correcto y no hay sorpresas. Tampoco proporciones información personal sensible sin tener la seguridad de hablar con un propietario real, como tu DNI o tus nóminas. Primero debes comprobar que la persona es real.

Y además de todo, siempre debes conservar todas las comunicaciones con quien te está alquilando el piso, tanto correos electrónicos como documentos proporcionados o WhatsApp. Todo lo que luego pueda ser usado para presentar una denuncia en caso de fraude.

En caso de tener sospechas de que un anuncio es una estafa, evidentemente no hagas ningún tipo de pago. Si la estafa esta en una plataforma como Idealista o Fotocasa, estas tienen sistemas de denuncias para poder reportar los anuncios fraudulentos para que los investiguen y eliminen. Y si sufres la estafa, tendrás que ir a la policía para aportar todos los correos, conversaciones, recibos de pago y documentos que puedas.

