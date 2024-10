Cómo recuperar notificaciones en Android con el historial de notificaciones para recuperar incluso las descartadas sin querer

Vamos a explicarte cómo usar el historial de notificaciones en Android, una función un poco desconocida que tiene un atajo menos conocido. Con esta función vas a poder recuperar todas las notificaciones que ha mostrado tu móvil, incluso esas que has descartado sin querer.

Vamos a empezar el artículo explicándote cómo puedes activar este historial de notificaciones desde la configuración de tu móvil Android. Luego, te hablaremos de los dos accesos directos que tiene este historial para poder mostrártelas todas.

Activa el historial de notificaciones en Android

Para activar el historial de notificaciones de Android, primero tienes que entrar en los ajustes de tu móvil. Una vez en la pantalla principal de la configuración, pulsa en la sección de Notificaciones, que te debería aparecer entre las primeras de los ajustes.

Dentro de la sección de Notificaciones de los ajustes de tu móvil Android, vas a encontrar apartados en los que se dividen todas las opciones. Aquí, pulsa en la opción de Historial de notificaciones, que te aparecerá en el apartado de Gestionar arriba del todo.

En la pantalla a la que entras, tienes que activar la opción Usar historial de notificaciones. Una vez lo hagas, en esta pantalla verás todo el historial con todas las notificaciones que te ha ido mostrando tu móvil Android. No te preocupes, porque en el panel de notificaciones de Android hay dos atajos que te diremos ahora para acceder directamente al historial.

Entra al historial desde el panel de notificaciones

Una vez lo tengas activo, hay dos maneras de entrar al historial de notificaciones. Si tienes notificaciones visibles en el panel de notificaciones, simplemente tienes que pulsar en el botón de Historial que te aparecerá debajo de la última de ellas. Es el método más sencillo.

Pero si no hay notificaciones en el panel, y este te aparece en blanco, simplemente tienes que pulsar en el panel en blanco, por ejemplo donde te pone que No hay notificaciones. Esto también te llevará al historial con el listado de todas las notificaciones que has tenido.

En Xataka Basics | Cómo bloquear las robollamadas en Android para evitar llamadas de publicidad