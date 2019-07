Así cambia la velocidad de la WiFi a medida que conectas más dispositivos

Uno de los debates más comunes en lo referente a las redes locales tiene que ver con cuánta velocidad de conexión hace falta contratar con las operadoras para que un hogar entero pueda navegar sin problemas de lentitud. Las necesidades de cada casa son muy particulares, pero hemos querido ponernos en el lugar de una red en la que se conectan hasta siete personas a la vez para ver vídeos en YouTube y series en Netflix, con el objetivo de ver cómo decrece la velocidad.

La conexión sobre la que hemos hecho las pruebas es simétrica de 100 Mbps, proporcionada por Vodafone. Los dispositivos que hemos utilizado para visualizar contenidos han sido un MacBook Pro de 13", dos iPhone XR, un Huawei P20 Pro, un iPad 2017, un iPad 2018 y un televisor Samsung Full HD de 48". Durante la prueba, todos ellos han estado situados en la misma habitación del router de la operadora, ya que la intención es ver cuánto da de sí la red, no hacer mediciones de cobertura como sería interesante con redes WiFi Mesh o en malla.

100 Mbps pueden no ser suficientes para una familia, pero solo si todos sus miembros hacen un uso intensivo

Hoy en día, 100 Mbps es la conexión por defecto que ofrecen la mayoría de operadoras en fibra, como los 20 Mbps lo han sido durante muchos años en conexiones ADSL. Por ello, nos parece una buena conexión para ver cómo varía la velocidad en una red WiFi con hasta siete dispositivos conectados.

Antes de comenzar a repasar resultados, es necesario mencionar que haciendo pruebas con dichos dispositivos de navegación ligera y consulta de redes sociales y mensajería, la velocidad de bajada que obteníamos en el test de velocidad no se veía apenas afectada.** Si experimentas problemas bajo estos supuestos, lo más probable es que tu router se sature fácilmente**, y no sea cuestión de si la conexión es más o menos lenta.

Las pruebas están hechas con el objetivo de ponernos en el peor de los casos, por lo que en los vídeos el scroll para forzar la recarga de buffer ha sido constante mientras realizábamos los test de velocidad de SpeedTest.

En primer lugar, veamos qué velocidad ofrece la red con un solo dispositivo conectado (el MacBook Pro desde el que se han realizado los test de velocidad) y sin actividad adicional al test de bajada y subida:

Con un solo portátil conectado y sin más actividad (voluntaria) de red que este test, esta es la velocidad y la latencia que ofrece nuestra conexión

Al comenzar a reproducir vídeos en Netflix con el primer iPhone XR, la velocidad de conexión ya decrece, y aumenta ligeramente la latencia.

Velocidad de red obtenida con un iPhone XR reproduciendo una serie en Netflix.

Con el añadido del segundo iPhone XR, vemos la mayor porcentual de la prueba, aunque la latencia sigue más o menos estable.

Esta imagen muestra la velocidad de red obtenida en la prueba desde el MacBook Pro con los dos iPhone XR reproduciendo una serie en Netflix de forma simultánea.

Junto a los dos iPhone XR, el Huawei P20 Pro reproduciendo Netflix produce una bajada de velocidad esperable. Lo curioso es que la velocidad de subida parece ir por su cuenta, y a veces la encontramos más baja y otras veces más alta. La latencia aumenta, pero de forma sostenida.

Velocidad de red obtenida con dos iPhone XR y un Huawei P20 Pro reproduciendo una serie en Netflix de forma simultánea.

Sumando un iPad 2017 como cuarto dispositivo conectado (cinco si sumamos el MacBook Pro desde el que hacemos el test) la velocidad decrece en la forma esperada, pero es la latencia la que se dispara, sin que sepamos por qué.

Velocidad de red obtenida con dos iPhone XR, un Huawei P20 Pro y un iPad 2017 reproduciendo series de forma simultánea.

Ahora se suma a la prueba un iPad 2018 con vídeo de YouTube en 1080p, y su efecto en la velocidad de bajada se nota, pero es pequeño. En latencia hay una reducción desde el resultado tan malo anterior, pero un empeoramiento ya irreversible frente a los primeros tests.

Velocidad de red obtenida con dos iPhone XR, un Huawei P20 Pro y un iPad 2017 reproduciendo series de Netflix de forma simultánea. Sumamos un iPad 2018 reproduciendo vídeos de YouTube.

El penúltimo dispositivo añadido es una Smart TV de Samsung con la que veremos vídeos de YouTube en resolución 1080p. La velocidad de descarga baja en casi 20 Mbps, aunque la de subida sube 15 Mbps. La latencia se mantiene.

Velocidad de red obtenida con dos iPhone XR, un Huawei P20 Pro y un iPad 2017 reproduciendo series de Netflix de forma simultánea. Sumamos un iPad 2018 y una Smart TV reproduciendo vídeos de YouTube.

Por último, sumamos el MacBook Pro que hemos utilizado para hacer los test de velocidad a reproducir YouTube (mientras sigue haciendo el test de velocidad. La conexión queda bajo mínimos, y no permite a partir de aquí una navegación fluida, y notamos la latencia superior incluso en búsquedas de Google.

Velocidad de red obtenida con dos iPhone XR, un Huawei P20 Pro y un iPad 2017 reproduciendo series de Netflix de forma simultánea. Sumamos un iPad 2018, una Smart TV y un MacBook Pro (desde el que hacemos el test de velocidad) reproduciendo vídeos de YouTube

Para un día a día con necesidades corrientes, una red WiFi con velocidad de conexión estándar soporta con solvencia la demanda que se le hace

El juego online sí se puede ver perjudicado con tanto uso simultáneo de los recursos de la red, sobre todo cuando la latencia sube.

Pese a que siempre he sido un entusiasta de los saltos de velocidad que han ido dando las operadoras en España y en el mundo, y a pesar de trabajar en un sector donde dependo de Internet y de subir archivos a distintas plataformas, nunca he necesitado contratar velocidades por encima de lo que he ido considerando estándar aceptable, que hace unos años eran 20 Mbps, luego 50 Mbps y luego 100 Mbps.

Esta prueba, con la que hemos visto cómo varía la velocidad de red conforme conectábamos dispositivos e íbamos reproduciendo vídeos en ellos, me ha servido para ver que sí, bajo una condiciones similares, no necesito más. Y es así teniendo en cuenta que, como he dicho, he forzado mucho la carga de buffer deslizando las barras de reproducción para someter a mucho estrés al router y a la velocidad de conexión. Donde sí se puede sufrir al mucho hacer tanto uso de la conexión es con el juego online, que depende enormemente de la latencia para que se garantice una experiencia fluida y satisfactoria.

Más allá de cómo varíe la velocidad en sí, el aumento de la latencia que hemos experimentado puede arruinar algunas experiencias de juego online

Es raro que siete dispositivos hagan uso de tantos recursos a la vez, pero si es tu caso de forma habitual, probablemente necesitas más de 100 Mbps. Otro factor importante que no debemos dejar de lado es el propio router. En muchas ocasiones, sobre todo con modelos antiguos, con tan solo conectar dispositivos sin que aparentemente realicen actividad fuerte de carga o descarga, se saturan y la navegación se vuelve imposible, o incluso comienzan a expulsar dispositivos de la red. Por ello, conviene informarse antes de culpar a la conexión, que quizá sea buena, pero con un mal intermediario.

Si todas estas necesidades que hemos repasado se amplían a la reproducción de contenidos 4K o a la subida de archivos enormes a plataformas en la nube, claramente 100 Mbps no serán suficientes, y habrá que optar por 300 Mbps, 600 Mbps o 1 Gbps.