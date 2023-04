Los portátiles gaming y de productividad protagonizan los Tecnoprecios de El Corte Inglés: las mejores ofertas para Semana Santa

A pesar de que los Tecnoprecios de El Corte Inglés llevan disponibles desde el pasado 23 de marzo, todavía hay muchas rebajas que se pueden destacar en primera plana. Hasta el 9 de abril, que coincide justamente con el Domingo de Resurrección, tenemos varias ofertas en portátiles gaming, chromebook y all in one.

Acer Nitro 5 NH.QFJEB.001

Un portátil gaming de Acer que cuenta con prestaciones muy top para jugar a todo, con un precio que pasa de los 1.249 euros a los 799 euros. Cuenta con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas, con resolución FullHD, tasa de 144 Hz y formato SlimBezel, con biseles estilizados.

En el interior, monta el procesador Intel Core i7 12700H, junto con 16 GB de RAM DDR4 y 512 GB de almacenamiento SSD. Les acompaña la tarjeta gráfica GeForce RTX 3050, aunque no viene con Windows preinstalado. Viene con WiFi 6, Bluetooth 5.1, HDMI y tres puertos USB 3.2.

Acer Nitro 5 AN515-58 - Ordenador Portátil Gaming 15.6" Full HD LED IPS 144Hz SlimBezel (Intel Core i7-12700H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050, Sin SO) Color Negro - Teclado QWERTY Hoy en Amazon por 799,00€ PVP en El Corte Inglés 799,00€

ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN324

Es uno de los modelos más económicos de la lista y de los más populares del mercado gaming, pasando de los 999 euros a los 649 euros. Cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas, resolución FullHD y tasa de 144 Hz, pesando un total de 2,3 Kg. También viene sin sistema operativo.

En el interior, monta el Intel Core i5-10300H, acompañado de 16 GB de memoria RAM y almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe. Para la gráfica, usa la dedicada NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6. También dispone de Bluetooth, WiFi 802.11ax, puerto HDMI, USB 2.0 y tres para USB 3.0.

MSI GF63 Thin 12VE-026ES

Este modelo de MSI también está de rebajas, pasando de los 1.499 euros a los 1.349 euros con un 15% de descuento. Un portátil con pantalla IPS de 15,6 pulgadas con resolución FullHD y tasa de 144 Hz. También viene con Windows 11 Plus instalado.

En el interior, monta el chip Intel Core i7 12650H, junto con 16 GB de RAM DDR4 y almacenamiento de 512GB NVMe PCIe SSD Gen4x4. Para la gráfica, usa la NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6 GB GDDR6. Le acompañan cuatro puertos USB 3.0, USB 3.2 y HDMI, entre otros.

Portátil Gaming MSI GF63 Thin 12VE-026ES, i7, 16GB, 512GB SSD, 15,6", GeForce RTX 4050 6GB, 15,6", W11 PVP en El Corte Inglés 1.349,00€

ASUS Chromebook CX1400CNA-EK0212

Para los que buscan algo más ligero para trabajar en diferentes sitios, El Corte Inglés tiene este Chromebook de ASUS a un precio de 299 euros con ratón y alfombrilla incluidos. Tiene un pantalla de 14 pulgadas con resolución FullHD antirreflectante y con brillo de 220 nits.

Para el procesador, usa el chip Intel Celeron N3350, acompañado de 8 GB de RAM LPDDR4 y 64 GB de disco duro eMMC. Incluye una gráfica integrada HD Graphics 500 y ChromeOS en el sistema operativo. También viene con WiFi 5, BLuetooth 4.2, cuatro puertos USB 3.2, combo de auriculares con micrófono, lector SD y webcam HD.

All in One ASUS M3700WYAK-WA032W

Y si preferimos un equipo compacto y de sobremesa para la casa, tenemos este todo en uno ASUS, que pasa de costar 1.099 euros a los 899 euros. Comenzando por la pantalla, cuenta con un panel de 27 pulgadas con resolución FullHD y tecnología Wide-View. Incluye teclado, ratón y webcam HD.

En el interior, trabaja con el procesador AMD Ryzen 7 5825U, acompañado de 16 GB de RAM DDR4 y 512 GB de almacenamiento SSD. Viene con Windows 11 preinstalado, salida HDMI 1.4, cuatro puertos USB-A 3.2, USB 2.0, RJ-45, combo de auriculares con micrófono y un puerto Kensington Lock.

