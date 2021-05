Este ultrabook ASUS VivoBook de 14" es un buen equipo para movilidad por 499 euros en Amazon, su precio mínimo histórico

La vida poco a poco va recobrando la normalidad y la gente está volviendo a trabajar a las oficinas o acudir a los centros educativos con mayor regularidad. Si necesitas un ordenador portátil que puedas transportar fácilmente y con la potencia suficiente para tareas de ofimática y algunos proyectos más exigentes, el ASUS VivoBook 14 X413JA-EB470 está de oferta en Amazon por 499 euros, su precio mínimo histórico.

Con un precio de venta al público recomendado de 599 euros, en Amazon se puede adquirir con un descuento de 100 euros el ultrabook ASUS VivoBook 14 X413JA-EB470, lo que lo deja por 499 euros y que, a su vez, es su precio mínimo histórico en la plataforma.

Este ordenador portátil entre en la categoría de ultraligero por ser delgado y tener un peso aproximado de 1,4 kg, lo que lo hace bastante fácil y cómodo de transportar de un lado a otro. Cuenta con una pantalla de 14" de resolución 1.920 x 1.080 píxeles, suficiente para apreciar el contenido con calidad por su tamaño.

Este modelo incorpora el procesador Intel Core i5-1035G1, un chip de la décima generación de Intel que va acompañado de 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno SSD. Al tener una tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics no es un equipo recomendado para jugar a no ser que se haga a través de plataformas como Stadia, Microsoft Xbox Cloud Gaming o NVIDIA GeForce Now.

Viene con tres puertos USB-A, un USB-C, salida HDMI y toma de auriculares jack de 3,5 mm. No cuenta con sistema operativo preinstalado, sino que el usuario es el que debe hacerse cargo de su instalación, pudiendo optar por Windows 10 o una distribución Linux como Ubuntu o Elementary OS.

