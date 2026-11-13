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Dreame también tiene una freidora de aire de cristal en color pastel (tipo Ninja) y ahora está rebajada en el Black Friday anticipado

Una freidora de aire con dos recipientes de cristal por 99 euros

Freidora De Aire Dreame Tasti 1
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Fran León

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Las freidoras de aire tradicionales suelen compartir dos puntos débiles en el día a día: la dificultad para vigilar el punto de cocción sin abrir la cesta (perdiendo calor en el proceso) y el deterioro progresivo de los recubrimientos antiadherentes tras decenas de lavados.

Para esquivar este problema, las freidoras de aire Ninja de cristal surgieron sustituyendo el cestillo metálico opaco por recipientes de vidrio de cristal. En esa línea, entra en juego la Dreame Tasti, una alternativa directa frente a la Ninja CRISPi y que, ahora mismo, está rebajada a 99 euros en el Black Friday anticipado de Amazon.

DREAME Tasti, Freidora de Aire Portátil de Vidrio 5 en 1: 2,5 L + 4,5 L

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Hoy en Amazon — 99,00 Dreame — 99,00
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Recipientes de vidrio borosilicato, cabezal desmontable y visión de 360 grados

Freidora De Aire Dreame Tasti

El funcionamiento de la Dreami Tasti cambia por completo la estructura habitual de estos electrodomésticos. En lugar de una carcasa fija con cajón extraíble, esta freidora de aire divide su sistema en un módulo superior desmontable (que aloja la resistencia, el ventilador de circulación de aire caliente y el panel de control) y los recipientes de vidrio borosilicato donde se colocan los alimentos.

Al ser completamente transparente, permite comprobar desde cualquier ángulo cómo se doran las patatas, el pescado o el pollo sin detener el ciclo ni dejar escapar el aire caliente en mitad de la cocción.

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Concretamente, esta aifryer viene con dos recipientes de 2,5 y 4,5 litros (ofreciendo una capacidad total de 7 litros) y soportan cambios bruscos de temperatura, por lo que una vez retirado el cabezal superior puedes llevar el recipiente directamente a la mesa para servir, taparlo para guardarlo en el frigorífico o meterlo en el lavavajillas sin preocuparte por dañar capas de teflón.

Al desmontarse por piezas, los recipientes ocupan bastante menos espacio en un armario que una freidora de aire convencional de cuerpo rígido, facilitando su transporte o guardado cuando no se utiliza.

Al trabajar sobre vidrio y rejillas metálicas extraíbles, esta Dreame Tasti evita el contacto de los alimentos con recubrimientos antiadherentes sintéticos y simplifica la limpieza de la grasa incrustada.

⚡ EN RESUMEN: oferta para freidora de aire ninja tasti hoy

 LO MEJOR

  • Visibilidad total durante todo el cocinado: evita abrir la freidora a cada minuto para comprobar si la comida se está quemando.
  • Formato modular muy práctico: permite servir directamente en el propio recipiente y guardar el conjunto desmontado en menos espacio.

❌ LO PEOR

  • Cuidado al manipular el vidrio caliente... A diferencia de las cestas con asa fría de plástico, los recipientes de cristal alcanzan altas temperaturas tras cocinar y requieren usar manoplas o salvamanteles al moverlos.
  • Menor capacidad para piezas muy voluminosas... Su formato redondo tipo bol es ideal para guarniciones, filetes o raciones diarias, pero resulta menos flexible que las cubetas rectangulares XL para asar piezas enteras de gran tamaño.

💡 CÓMPRALA SI... Tienes poco espacio en la encimera de tu cocina. Gracias a su diseño desmontable, resulta muy cómoda de guardar en un cajón o armario tras cada uso.

⛔ NO LA COMPRES SI... Sueles preparar raciones para cuatro o cinco personas a la vez o asar pollos enteros de gran tamaño, una freidora de aire tradicional de 8 o 9 litros te ofrecerá más superficie útil.
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