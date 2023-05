iOS 17: fecha de salida, novedades, modelos compatibles y toda la información

Estamos casi a las puertas de la WWDC 2023, el evento de desarrolladores de Apple en que, si todo va como marca la tradición, asistiremos al lanzamiento de iOS 17, la nueva versión del sistema operativo de los iPhone. Está en desarrollo y todavía no es oficial, pero poco a poco se van filtrando novedades, así que procede repasar todo lo que sabemos de iOS 17 hasta la fecha en este artículo que se irá actualizando constantemente conforme tengamos más información.

Qué dispositivos actualizarán a iOS 17

Apple todavía no ha hecho oficial la lista de dispositivos que actualizarán a iOS 17, pero sí sabemos que con iOS 16 se hizo un filtro bastante importante. No obstante, y a falta de conocer la lista de Apple, los rumores afirman que este año se quedarán fueran los iPhone de la hornada del iPhone 8, es decir, el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone X. Así pues, todos los iPhone que previsiblemente actualizarán serán aquellos del Xs en adelante:

A estos tendremos que sumarle los iPhone 15, que lo normal sería que se lanzasen directamente con iOS 17. Ahora bien, para el lanzamiento de estos smartphones todavía queda, ya que se esperan para la primera mitad de septiembre de 2023.

Cuándo estará disponible iOS 17

iPhone 14 Pro Max | Imagen: Xataka.

Como indicábamos anteriormente, iOS 17 seguramente se presenté en la WWDC 2023 que tendrá lugar a partir del 5 de junio. Será entonces cuando empiecen a desplegarse las betas para desarrolladores para, más tarde, lanzar las betas públicas (y más estables). La instalación de las betas es bastante sencilla, pero debemos recordar que son softwares de prueba y que, por lo tanto, pueden tener problemas de rendimiento, batería u otra índole.

Cómo actualizar tu iPhone a iOS 17

De momento, es imposible actualizar a iOS 17 ya que el software no está disponible. La última versión de iOS 16 es iOS 16.4 y lo que sí podemos hacer es apuntarnos a las betas de iOS 16 yendo a Configuración > General > Actualización de software > Actualizaciones beta y eligiendo la versión que queramos instalar.

En cualquier caso, estaremos pendientes de lanzamiento de las betas de iOS 17 para actualizar este artículo y, de la misma forma, enseñarte a instalarlas cuando estén disponibles. En lo que concierne al lanzamiento oficial, actualizar será tan sencillo como seguir el procedimiento habitual, es decir, ir a los ajustes, solicitar la actualización, descargarla e instalarla, pero para ello tendremos que esperar hasta septiembre.

Qué novedades habrá en iOS 17

iPhone 14 Pro | Imagen: Xataka.

Lo cierto es que iOS 17, nombre en clave “Dawn”, ha sido una pequeña montaña rusa. Al principio, se decía que iOS 17 iba a ser un software pensado en mejorar el rendimiento y la estabilidad debido, a priori, al desarrollo de xrOS (el software para el headset de realidad aumentada) y sus correspondientes gafas. No obstante, todo parece apuntar a que esto habría cambiado de cara a ofrecer más novedades en iOS 17.

Por un lado, no se esperan grandes cambios en diseño. Seguramente haya alguna modificación allí y allá, pero a nivel estético se habla de la posibilidad de cambiar el tamaño de la tipografía de la pantalla de bloqueo y la posibilidad de ver las letras de la música que esté sonando en Apple Music desde dicha pantalla. Algo que también se espera es que las pantallas de bloqueo se puedan compartir con otras personas, como ya es posible con las watchfaces de los Apple Watch.

Opciones de personalización en la pantalla de bloqueo de iOS 16.

También se ha mención en alguna ocasión una mejora de los widgets, haciéndolos más complejos, interactivos y con actualizaciones en tiempo real, así como un rediseño de la aplicación Casa. Ya hemos empezado a ver cambios en ese sentido con iOS 16.4, pero Apple parece dispuesta a mejorar la integración y usabilidad de sus dispositivos con la domótica.

Otra filtración relativamente vaga ha sido la posibilidad de un rediseño del Centro de Control, aunque no hay detalles al respecto, y algunos cambio en la aplicación Música y Buscar, haciéndolas más visuales y eliminando texto. De la misma manera, es posible que haya cambios en Mail, Recordatorios y Archivos de cara a simplificar su uso.

Por lo demás, se esperan novedades en el ámbito de la salud. Parece que la aplicación Salud se va a rediseñar para mejorar la interfaz, monitorizar nuestro estado de ánimo y mantener un diario personal. En ese sentido, ya se habla de Quartz, una inteligencia artificial que añadiría un seguimiento de la salud mental directamente en la aplicación. Y hablando de salud mental, también se esperan mejoras en los modos de concentración para permitir una personalización más profunda y mejores opciones de accesibilidad.

Otros aspectos que cabe destacar son las filtraciones acerca de ARKit y Apple Maps. Por un lado, para ARKit se esperan “una tonelada” de nuevas herramientas para los desarrolladores. Por otro lado, en Apple Maps se espera una nueva interfaz que muestre información en tiempo real desde la pantalla de bloqueo. Veremos.

En cualquier caso, la novedad más interesante que podría llegar con iOS 17 sería la compatibilidad con tiendas alternativas de terceros. Esta novedad llegaría a la fuerza debido a las leyes europeas y cabe esperar que las tiendas de terceros solo estén disponibles en nuestras fronteras. De llegar, sería todo un cambio en iOS y, sin lugar a dudas, un antes y un después. Estaremos pendientes para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Assistive Access | Imagen: Apple.

Todo lo anterior no es oficial. Lo que sí es oficial es que Apple ha anunciado Assistive Access, Live Speech, Personal Voice y Point and Speak Magnifier, tres funciones de accesibilidad que llegarán a finales de año y que son muy interesantes. Por un lado, Assistive Access cambia la interfaz para que los iconos sean más grandes y la interfaz más sencilla, algo a todas luces pensado para personas mayores.

Live Speech and Personal Voice son también interesantes. Con Live Speech, podremos escribir lo que queramos para que el iPhone lo diga en voz alta durante una conversación o un FaceTime. Personal Voice, por su parte, sirve para generar una voz que suene como la nuestra. Tendremos que entrenar al modelo leyendo una serie de frases y, cuando acabe el proceso, el iPhone generará una voz como la nuestra que se usará en Live Speech.

Live Speech | Imágenes: Apple.

Por último, Point and Speak Magnifier es una función que combina la cámara con el LiDAR para permitir a los usuarios con problemas de visión saber qué pone en un texto pequeño. Por ejemplo, si enfocamos la cámara a los botones de un microondas y apuntamos con el dedo a un botón concreto, el iPhone detectará que pone y lo leerá en voz alta. Todas estas novedades llegarán a finales de año, pero no sabemos si solo a iOS 17 o si llegarán también a iOS 16.

Imagen | Xataka