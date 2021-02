La gran belleza.... de los fondos de pantalla de los sistemas operativos

Hablemos sobre wallpapers, también llamados fondos de pantalla, o de escritorio. Esas imágenes que tenemos justo delante durante horas y horas, haciendo las veces de tapete para la multitud de elementos que pueblan nuestros ordenadores y gadgets.

Tan personal, y al mismo tiempo tan extendido, todo depende de lo que uno considere, o nos dejen hacer con el dispositivo en cuestión. Lo que es cierto es que nos vienen acompañando de forma habitual durante más de dos décadas, y creemos que se merecen unas líneas en nuestra publicación, esperando que se tercie un bonito debate.

Un poco de historia

Nos tenemos que remontar a mediados de los años setenta, momento en el que OfficeTalk de Xerox PARC contaba con cierto diseño para su fondo. En realidad no era más que un patrón de puntos negros sobre blanco - lo tenéis ilustrado a la izquierda dos imágenes más adelante -, pero ahí estaba el comienzo de todo.

Deberían pasar muchos años hasta que el color y la capacidad gráfica nos dejaran marcar grandes diferencias. Allá por el año 1985, el sistema X Window podía presumir de poder cambiar el bitmap de fondo.

En el mundo Mac, la posibilidad llegó en 1987, en System 5, ya que se podía jugar con unos patrones de 8x8 bits que conformaban un fondo. Tenemos que saltar a 1997, con MacOS 8, para poder cambiar el fondo a nuestro antojo, dejando atrás patrones, y pudiendo elegir imágenes.

En el caso de Windows, fue en 1.990, con la versión 3.0 del sistema operativo de Microsoft, cuando pudimos empezar a personalizar fondos - patrones e imágenes a todo color -, en lo que ellos ya denominaban "Wallpaper". Al mismo tiempo, OS/2 y Macintosh jugaban con la posibilidad, pero desarrollada por terceros.

Podemos decir que en este momento de la historia de la informática había muchas plataformas diferentes funcionando alrededor del planeta, cada una con sus orientaciones, domésticas o profesionales, pero todas empezaban a buscar ese factor de diferenciación, permitiendo personalizar y configurar más cosas a los usuarios.

De los patrones de Xerox PARC a Bliss

El resto de la historia creo que la conocemos la mayoría, no hay sistema en cualquier tipo de gadget, que no deje jugar con la personalización de su aspecto. En todo este periplo hay un caso realmente significativo cuando hablamos de fondos, y ese es Bliss - parte derecha de la imagen - que llegó con Windows XP.

Microsoft y sus Windows

Microsoft es una de las empresas que más ha cuidado la oferta de fondos con sus sistemas operativos, podemos encontrar gran cantidad de imágenes en sus últimos Windows, incluso tiene una página recopilatoria en la que podemos elegir por temática.

Para los que quieran echar la vista atrás, ahí tenéis algunos de los fondos que han convivido con nosotros bastante tiempo, también algunos que están todavía, y otros que vendrán:

Apple y OS X

Como no iba a ser de otra forma, también Apple cuida sus fondos de forma exquisita, en ellos predominan las imágenes reales, con paisajes, algo que también ocurre en la oferta de Microsoft. La sofisticación, incluso el marketing, llegó con Mac OS X. Cada fondo se convertía en un elemento más importante en el lanzamiento de nuevas versiones.

Desde Leopard (10.5) se empezaron a elegir imágenes del espacio - Andromeda - que se convirtieron en todo un icono en cuatro versiones del sistema. En las últimas, la naturaleza empezó a ganar mayor protagonismo.

Tanto en Mac como en Windows difícilmente encontramos personas en las imágenes, tampoco elementos tecnológicos. Es más fácil ver animales o plantas, además de los citados paisajes.

Si lo vemos de una forma general, conforme los dispositivos móviles iban haciéndose fuertes en el mercado, también ganaban presencia los fondos abstractos, esquemáticos. Google y los fondos de su joven Chrome OS mezclan ambos caminos:

Un poco de Linux

Actualización, gracias a Roberto Ronconi he podido acceder a una buena lista de fondos, me quedo con los siguientes:

El wallpaper es móvil

El término "wallpaper" viene del mundo Windows, en otros sistemas podría ser conocido de otra forma, como "desktop picture", pero la realidad es que el concepto ha superado barreras, y es más habitual encontrarlo en nuestros dispositivos móviles, que en esos sistemas de escritorio.

Vivimos con la necesidad de personalizar todo aquello que llega a nuestras manos, con los fondos llevamos haciéndolo veinte años

No os vamos a descubrir nada, se venden más dispositivos móviles que ordenadores, y la lógica nos dice que ese pequeño gadget es más personal, está más tiempo con nosotros y nos encontremos en. De ahí que podamos decir que el wallpaper es móvil.

Es además una herramienta de distinción para los fabricantes, ya que al margen de lo que encontremos, creemos, o editemos por nuestra cuenta, todos los desarrolladores de sistemas y dispositivos eligen con minuciosidad la colección de fondos que acompañarán a sus criaturas.

Muy interesante es el punto actual en el que nos encontramos, ya que los fondos pueden volar entre dispositivos a nuestro antojo. Realmente nos encontramos ante una imagen, que tiene como principal parámetro su resolución, elemento que se ha solapado en las especificaciones de dispositivos de escritorio y móvil.

Podríamos decir más, es mucho más fácil que las nuevas tablets y teléfonos tengan mayor resolución que la mayoría de ordenadores que podemos comprar, o tenemos en casa, sean portátiles o de sobremesa. En definitiva, los podemos compartir.

En todo caso, es un elemento decorativo, que lo mismo puede estar compuesto por un color plano, estar confeccionado a partir de un patrón, o tener ocupado sus píxeles por un trozo detallado de la Capilla Sixtina. La complejidad aquí no es importante.

Sea como sea, en el mundo de los ordenadores está relacionado con la ventana principal o escritorio, y en el de los móviles, con la de inicio, también considerada escritorio principal. Nos podríamos extender y hablar de pantallas de bloqueo, fondos animados, o fondos dentro de aplicaciones, pero en realidad estaríamos hablando de lo mismo, decoración y personalización.

Nuevos fondos en cada presentación

Me ha resultado imposible conseguir recopilar cada uno de los fondos que se estrenan con las versiones de sistemas operativos, incluso con cada dispositivo importante que sale al mercado, pero puedo presumir de tener una buena muestra de fondos de escritorios.

He intentado dividirlos un poco por temática, espero que sean de vuestro agrado, y no os cortéis en probar un fondo móvil en un ordenador, o viceversa, hace tiempo que las resoluciones rompieron barreras:

Algunos fondos relacionados con Android...

Otros que se estrenaron con terminales importantes...

Apple iOS

Nokia X, Lumias, Windows Phone ...

La línea general en los dispositivos Nokia, al menos en los que he tenido ocasión de trastear, es de mucha imagen real en los Lumia, más abstractos los de Nokia X y Windows Phone 8.1. A continuación, una buena muestra (algunos se repiten entre teléfonos):

Fondos QuadHD

Ya que estamos asimilando resoluciones tan altas en dispositivos móviles como QHD, es fácil encontrar recopilatorios de calidad con resoluciones que van de los 2.560x1.440 píxeles, a formatos mayores que permiten desplazamiento de pantalla (hasta 2.880x2.560 píxeles). Sacados - e ideales - de teléfonos como LG G3, Note 4, DROID Turbo, o Nexus 6. También ha multitud de páginas para descargar gratis imágenes de alta resolución.

La gente de PhoneArena tiene una buena muestra:

Fondos aéreos

Cada día está más de moda la fotografía desde el espacio, o desde lo más alto posible, con la posibilidad de captar mapas y zonas con una belleza especial por su morfología y colorido. Si no tenéis la extensión Earth View from Google Maps para Chrome, os invito a echarle un vistazo.

Volviendo a los wallpapers, espero que os guste la siguiente recopilación - Aerial Wallpapers - de João Paulo Bernardes:

Como habréis podido comprobar, hay bastante variedad en todas las categorías, pero en la última hornada destaca la utilización de imágenes basadas en polígonos, si queréis generarlas por vuestra cuenta, hay aplicaciones Android como Polygen Wallpaper Generator. También podéis echar un vistazo a los mejores gestores de wallpapers para Android.

Sin querer entrar demasiado en los elementos que van encima de nuestros fondos, es interesante echarle un vistazo a Homescreen, una forma de compartir la pantalla de inicio y descubrir la de otros usuarios.

Vuestro turno Esperamos que nos habléis sobre vuestros fondos de escritorio, cuál os acompañó más tiempo, cuáles son vuestros recursos preferidos, o qué tipo de diseño os gusta más. También somos conscientes de que faltan muchos, especialmente del mundo linux, somos todo oídos al respecto.

Esas de ahí arriba son imágenes que no paro de mirar. Patrones, escenarios y diseños que tengo siempre delante. Puede que me gusten mucho y me acompañen años, o puede que me canse de alguna y la cambie en cuanto otra más atractiva se cruza en mi camino. Son mis fondos de escritorio.

Actualizado en enero de 2019 con nuevos wallpapers.