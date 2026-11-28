Casi todos conocemos a alguien que es capaz de anunciar la llegada de una borrasca con más convicción que la propia AEMET en sus partes diarios. Ya sea con un pinchazo en la rodilla operada, una rigidez en los dedos al despertar o una molestia sorda en las lumbares, parece que es una sentencia para apuntar a que el tiempo va a cambiar radicalmente. Y la verdad es que vemos que se cumple.

En busca de la razón. Esto parece cosas que no tienen ningún tipo de sentido, pero la cultura popular nos ha dicho casi siempre que los cambios de presión están por detrás de esta sensación. Pero hay muchas dudas al respecto, puesto que un estudio publicado en 2024 apuntó a que no hay relación significativa entre la humedad, la presión, la temperatura o la lluvia y el riesgo de sufrir dolor en personas con artritis reumatoide o dolor de rodilla.

El único vínculo claro que se ha visto es que, en caso de padecer gota si que se puede ver afectada la enfermedad con los días calurosos y secos.

Un segundo interno. En 2017, un equipo analizó 11,6 millones de consultas médicas de pacientes mayores de 65 años del sistema Medicare estadounidense cruzadas con los registros meteorológicos diarios. El resultado fue plano, ya que los días de lluvia no aumentaban las visitas al médico por dolor articular o de espalda, ni siquiera entre los pacientes diagnosticados con artritis reumatoide.

En el extremo opuesto se sitúa Cloudy with a Chance of Pain, un proyecto que monitorizó durante 15 meses a 2.658 personas con dolor crónico que registraron sus síntomas diarios en una aplicación móvil mientras el GPS cruzaba su ubicación con estaciones meteorológicas. Aquí sí aparecieron asociaciones modestas pero estadísticamente significativas entre los repuntes de dolor y una mayor humedad relativa, menor presión y mayor velocidad del viento, aunque la lluvia por sí sola tampoco mostró relación.

La cultura popular. La pregunta es obligatoria: ¿Por qué tanta gente jura que su cuerpo detecta el mal tiempo si los grandes registros clínicos apenas ven rastro? Aquí la psicología ofreció una explicación en 1996, apuntando a que todo se trata de una correlación ilusoria, ya que nuestro cerebro está diseñado para detectar patrones.

Esto quiere decir que cuando nos duele la rodilla y llueve, asociamos ambos eventos automáticamente y lo tratamos como una confirmación. Pero cuando nos duele la rodilla y no llueve, o nos duele en un día despejado, simplemente lo olvidamos.

El invierno pasa factura. Que la ciencia no respalde el mito del barómetro, no significa que el frío o la humedad sean inocuos completamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que provoca que los dedos de la mano, por ejemplo, pasen a tener un color muy pálido por una vasoconstricción repentina que deja a alguna de las falanges sin el riego sanguíneo adecuado. Es por ello que siempre es importante mantenerse abrigados para evitar las consecuencias de los eventos meteorológicos adversos.

Imágenes | Towfiqu barbhuiya

En Xataka | Cómo ver los avisos por frío extremo y nieve en cualquier parte de España