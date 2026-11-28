Te despiertas, te haces las tostadas y, mientras observas la taza de Nesquik dando vueltas en el microondas, te descubres preguntándote de manera inconsciente: ¿podría hacer en alguna esquina de la cocina mi desayunador?

La culpa de esa nueva necesidad la tienen las cuentas inmobiliarias, que se han hecho virales en los últimos años mostrando en Instagram y TikTok pisos de lujo y elevados precios. Mientras, han asentado un nuevo lenguaje (las cuentas que las parodian y hacen humor a partir de ellas han ayudado igualmente bastante). El desayunador, los techos parisinos, los acabados de primeras calidades, la zona de noche o el cogollo de las ciudades son términos que, si estás crónicamente online, entiendes.

"Estos vídeos influyen en la opinión pública en cómo interpretamos el éxito o la desigualdad", apunta al otro lado del correo electrónico Myriam Frutos Amador, coordinadora académica del Máster Universitario en Marketing Digital de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). "Pueden normalizar estilos de vida minoritarios y distorsionar nuestra percepción de cómo vive el resto". La profesora señala que, si bien pueden generar indignación "en el contexto actual", también pueden "impactar en las cosas que deseamos".

Abrir una ventana a su trabajo

Pero ¿cómo empezaron en España todos estos vídeos?

Hablando con los responsables de las cuentas más populares de influencers inmobiliarios, parece bastante claro que detrás de todo esto no había una conspiración para que el pueblo nos obsesionásemos con crear rincones de café, sino una simple cuestión de evolución del negocio. Las raíces del proceso tanto en Juvilma como en Diza, dos de los perfiles más populares, arrancan en estos últimos años y lo hacen muy conectadas a algo tan corporativo como los procesos de digitalización y la estrategia de negocio.

"Juvilma es un negocio familiar tradicional, de toda la vida", cuenta al otro lado del teléfono su director general, Carlos Villar. Hace unos cinco años arrancaron el proceso de digitalización de la empresa y abrieron redes sociales "acorde al momento que toca". Los vídeos empezaron como una vía para mostrar en redes lo que hacían en el mundo real, cuenta. "Es la realidad". "Era simplemente abrir una pequeña ventana al trabajo que hacemos cada día", apunta. De ahí, "se creó tendencia".

En Diza, la palanca fue la pandemia. "El origen estuvo en mi compañero Guillermo Revilla", explica Jesús Alonso, director de marketing y comunicación de esta compañía. Durante el confinamiento, Revilla había estado siguiendo contenidos inmobiliarios estadounidenses en social media y, cuando se levantaron las restricciones, él mismo empezó a hacerlos. Funcionó.

Al final, las inmobiliarias buscan emplear más herramientas tecnológicas y tener una mayor presencia en internet, en un sector en el que hasta ahora esto no era tanto la tónica. El Informe de Madurez Digital España 2025-2026, de CBRE, apunta que, finalmente, el sector inmobiliario español ha logrado "el aprobado en madurez digital", con un 5,2 sobre 10 en digitalización, aunque todavía queda camino por recorrer.

Posicionarse en redes sociales es una de esas vías, una que es, en paralelo, una tendencia global. "Sí, tienen base internacional: el house tour y el agente convertido en creador de contenido, como Ryan Serhant", confirma Frutos Amador. La profesora indica que el mundo inmobiliario ha creado ya "códigos reconocibles: el agente protagonista, el recorrido por la vivienda, un lenguaje que convierte cualquier característica en argumento de venta y la presentación del precio como algo natural".

Ahora bien, para destacar en un feed cada vez más lleno de contenidos, no vale con simplemente cumplir con la plantilla o replicar la idea. Para lograr ese engagement, se necesita marcar una diferencia o conectar con el público de un modo diferenciado. Algunas cuentas han hecho que la frontera entre lo que cuentan y el material para la sátira sea tan borrosa que algunos comentarios dejan claro que no saben a ciencia cierta si eso es un vídeo real o una parodia.

En el caso de Juvilma y Diza, fueron de las primeras en llegar al mercado y han creado una identidad propia, que juega con el contenido agradable y positivo. "El secreto del éxito es que son vídeos frescos, espontáneos", explica Villar sobre la primera, que "se graban en plano secuencia". Desde Diza confirman que tienen un método propio, con protocolos internos sobre cómo se hacen las cosas y una estrategia de contenidos.

Esto también lleva a que tengan líneas rojas claras de cosas que nunca harán: no todo vale por los visionados. "Aunque tendríamos viralidad, perderíamos nuestra esencia", asegura su dircom. Ambas compañías, eso sí, han tenido que aumentar su equipo de marketing y redes sociales en los últimos años. En Juvilma, lo han multiplicado por tres.

¿Cuánto vendes en Instagram?

Aunque ¿realmente alguien puede encapricharse tanto con lo que ve en un vídeo de Instagram o TikTok que se decida a comprar el piso millonario anunciado?

"Un vídeo viral genera visualizaciones y comentarios, pero es muy raro que pueda generar una compra por sí mismo", responde Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. "La audiencia en las redes es amplia y poco cualificada. Hay mucha gente mirando, pero son pocas o ninguna las personas en las que coinciden el momento vital, presupuesto y necesidad para comprar esa vivienda concreta". Comprar sin pisar el piso "es más un titular que una realidad, una práctica muy minoritaria", señala este experto, centrada en "compradores internacionales, inversores o expatriados" o en compras "de segunda vivienda o vivienda de reposición".

En un reportaje en El País, responsables de inmobiliarias de lujo aseguraban que esto ya les había pasado, que el vídeo había sido la llave para cerrar una venta en la que el comprador ni siquiera había pisado la casa. Las inmobiliarias consultadas apuntan que es o muy raro o que no lo han visto jamás. "Lo normal es que se visite la propiedad", asegura Villar.

Aun así, cuando se charla con estas inmobiliarias surgen términos como ratios de conversión y cómo de todos esos picos de visitas salen peticiones de información y visitas físicas a las propiedades, que se pueden convertir en operaciones. Los vídeos no dejan de ser más que un elemento extra en el negocio. "Claro que tiene conversión", afirma Alonso. No es tan directa como vender vía vídeo, pero sí les abre mercado. De hecho, y por muy nicho que sea este tipo de negocios de lujo en lo que a público objetivo real toca, sí les ayuda a llegar a nuevos clientes.

Las redes sociales y la conversación que crean "hacen reconocible a la agencia, generan consultas y atraen a propietarios que quieren poner su vivienda en venta", suma la profesora de la UNIR. "No necesitan que toda la audiencia pueda comprar, pero sí convertir una parte de esa atención en operaciones", recuerda. El 39% de los agentes inmobiliarios confirman, en un estudio estadounidense, que las redes sociales son ya su fuente más valiosa para hacer leads; que son básicamente potenciales compradores de calidad (esto es, que no solo se interesan por curiosidad, sino que quieren comprar).

Juan Travesedo es para la audiencia de los social media un referente viral, pero para el director de la inmobiliaria en la que trabaja es uno de los mejores agentes de Madrid, como cuenta.

Por qué nos fascinan estos vídeos

Ahora bien, si esto es una revolución entre el gran público y estamos cambiando completamente cómo compramos pisos y casas en líneas generales es otra gran cuestión. Las estadísticas de Idealista apuntan que, para la población en líneas generales, se siguen usando los métodos anteriores a los virales. "Hoy en día, el descubrimiento sigue siendo de forma mayoritaria una búsqueda activa en portales", asegura su portavoz. "Las redes sociales funcionan como inspiración o notoriedad", señala, "pero el recorrido que acaba en compra casi siempre pasa después por un anuncio, con su precio, sus datos y su ubicación exacta".

Que estos vídeos sean virales, como suma Frutos Amador, "no elimina las barreras de entrada": siguen siendo "compras de alto importe" que suelen responder "a un patrón de decisión más deliberado". La profesora sí cree que están modificando un poco el descubrimiento, pero no alterando por completo el proceso de compra.

Si para esa parte de población general que puede comprarse un piso el proceso sigue siendo el de buscar ofertas, peinar datos y comprobar presupuestos, cabría preguntarse por qué nos fascinan este tipo de contenidos. La palabra clave es entretenimiento, que acaban repitiendo todas las fuentes. Incluso, tanto en Juvilma como en Diza (aunque siguen viéndose como una inmobiliaria y no como influencers, las suyas son cuentas de empresa), se han abierto a contenidos de lifestyle, como recomendaciones o planes.

Es algo, además, que puede ayudar a resultar relevantes en un entorno, como el feed de las redes sociales, hipersaturado de contenidos. Un análisis de Metricool habla del "human premium" como un activo en un mercado demasiado sobrecargado para destacar en medio de la avalancha de cuentas de inmobiliarias.

Frutos Amador recuerda que el entretenimiento es, en realidad, el principal motivo por el que se usan redes sociales en España. "Los vídeos inmobiliarios encajan en ese hábito, pero añaden algo muy nuestro: curiosidad y aspiración. Permiten entrar en casas ajenas, imaginar otra vida y compararla con la propia", indica. También Alonso teoriza sobre este tema: "Conectan directamente con sentimientos muy humanos. Nos permiten fantasear con nuestras vidas".

Es lo que Iñareta clasifica como "porno inmobiliario, personas que ven videos de propiedades de lujo, muy lejos de su presupuesto, solo por el placer de ver estas espectaculares casas y cotillear sus piscinas, jardines y rincones". De hecho, desde una de las inmobiliarias apuntan que uno de los momentos candentes en el consumo de estos vídeos es justo ahora, en otoño. En casa, con mal tiempo, la pantalla del móvil llama para ver esas casas de ensueño.

La profesora de la UNIR añade, eso sí, que el panorama actual aporta tanto una capa de frustración como de deseo a esas experiencias, lo que impacta en cómo se reacciona a los vídeos inmobiliarios. "Hay quien mira para fantasear o inspirarse y quien lo hace para cuestionar el precio o la distancia entre esa propuesta de vida y su realidad".

Y, por supuesto, la cultura general es cada vez más visual. En los anuncios inmobiliarios, sean del nicho que sean, se piden cada vez más vídeos, más fotos y más contenidos gráficos que muestren qué nos están intentando vender. En redes, lo visual es, claramente, lo que reina. Consumimos vídeos inmobiliarios, pero también de decoración o de reformas. Las historias de gente que compra una casa en ruinas por pocos euros y la transforma con sus propias manos son ya un género en sí mismo.

Lo es también quienes observan todo esto y hacen humor con ello. Perfiles como el de oveyanejra han amplificado a algunos influencers inmobiliarios y los han convertido en reconocibles vía parodia. En las agencias inmobiliarias confirman que conocen las sátiras que generan muchas veces sus propios vídeos y las encajan bastante bien. Las respetan, aseguran.

Claro que, como indica Frutos Amador, no existe mala publicidad cuando se habla de viralidad. "Pero la notoriedad, la credibilidad y la conversión son cosas distintas", advierte.

Imagen | Jakub Żerdzicki, Chris Curry, Alexander Awerin, Frames For Your Heart, Diza

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