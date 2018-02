Ya hay un sitio que nos dirá cuándo terminará nuestra relación. Sí, como en 'Black Mirror'

Es Día de San Valentín, y no hay mejor momento para investigar si nuestra relación tiene fecha de caducidad o estamos ante la persona correcta, nuestra alma gemela. Si esto les suena familiar seguramente es porque ya vieron el capítulo cuatro de la cuarta temporada de 'Black Mirror', 'Hang the DJ'. Si no lo han visto, les recomendamos dejar de leer inmediatamente ante la presencia de posibles spoilers.

Hoy Netflix y los responsables de 'Black Mirror' están lanzando un sitio web basado en el sistema de inteligencia conocido como 'Coach', el cual durante el capítulo es el responsable de determinar la duración de una relación en pareja de acuerdo a las características de cada persona.

Para quienes crean que se trata de un sistema real, sentimos decepcionarlos al decirles que es ficticio y aleatorio, pero sin duda como experimento es algo divertido, aunque no muy romántico.

¿Cuál es la fecha de caducidad de mi relación?

El sitio es Coach.dating y al entrar veremos una replica del dispositivo que vimos en el episodio, el cual está en español y nos pedirá poner nuestra confianza en el sistema.

Después de presionar sobre el dispositivo nos preguntará si queremos saber si nuestra pareja actual es la pareja perfecta. Al presionar nuevamente se nos mostrará una URL, la cual debemos compartir con nuestra pareja. Una vez que ambos tengamos la URL deberemos presionar al mismo tiempo para que el sistema nos muestre cuántos días, semanas o minutos le quedan a nuestra relación. Divertido ¿no?

Una vez que tengamos el resultado, el sitio nos permitirá descargarlo en JPG para compartirlo a todo el mundo en nuestras redes sociales y así presumir que estamos en una relación con la persona indicada. Claro, siempre y cuando el resultado sea satisfactorio, ya que en caso de que no sea así, dudamos que alguien lo quiera compartir, pero bueno, hay de todo en este mundo.

En la que pruebas que realice (cabe destacar que con la misma pareja y a veces con mí mismo en varias pestañas en incógnito) los resultados fueron diversos, dándome desde 12 minutos hasta 18 años, así que podemos estar tranquilos, o al menos eso esperamos.

Más información | Coach Dating En Xataka | Todos los episodios de 'Black Mirror', ordenados de mejor a peor