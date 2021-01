Nuevo Android 12: fecha de salida, novedades, modelos compatibles y todo lo que creemos saber sobre él

Año nuevo, rumores nuevos. O incluso ni eso, porque de la próxima versión del sistema operativo de móviles de Google ya se habla incluso desde el lanzamiento de la última, así que ya podemos hablar de todo lo que creemos saber de Android 12.

El sistema de Google pone la base para los desarrolladores y para que se asiente el software que añaden fabricantes terceros en forma de capas de personalización, de las cuales en ocasiones Android "aprende" alguna. De cara a la próxima versión se habla de funciones interesantes más allá de los cambios físicos que pueda haber, vemos qué se rumorea y qué se va filtrando.

¿Qué móviles serán compatibles con Android 12?

Normalmente los primeros en recibir el nuevo sistema de manera garantizada son los últimos Pixel de Google. Android 11 llegó primero a los Pixel 2, Pixel 3 y 3 XL, Pixel 3a y 3a XL y Pixel 4 y 4 XL, así que a estos se añadirán el Pixel 4a y el Pixel 5. Eso sí, se quedarán fuera de ese grupo los Pixel 2, que tras tres años disponiendo de la nueva versión del sistema éstos ya recibieron la última en 2020.

Google Pixel 5.

Habrá que ver si en ese punto hay ya otro móvil de Google, viendo que el año pasado el fabricante esperó a finales de septiembre para presentar los Pixel 5 y 4a 5G. Además, siempre hay algún fabricante que se añade a esta lista de primerizos, siendo el año pasado para Android 11 OnePlus, Xiaomi, OPPO y Realme (con una selección de sus móviles).

¿Cómo será el diseño de Android 12?

De esta parte aún no circulan rumores, por lo que cabría esperar que no habrá un cambio estético/funcional que implicase un gran rediseño tanto de la interfaz del sistema como de las apps (propias y de terceros). Habrá que esperar a tener ya alguna beta para ver si algunos elementos del diseño cambian, porque lo habitual es que al menos haya variaciones sutiles (en botones, switches, colores, etc.).

¿Cuáles serán las principales novedades de Android 12?

Aunque en teoría quede relativamente poco para esperar conocer alguna de sus características (como veremos en el apartado final), aún es pronto para conocer características de Android 12. Podemos empezar con lo que la propia Google ya ha ido avanzando, aunque queda en una aproximación aún poco concreta:

"Algunos desarrolladores nos han dado 'feedback' sobre cómo mejorar la experiencia de usuario en torno a instalar otra tienda de aplicaciones. En respuesta a eso, habrá cambios en Android 12 (la versión de Android del próximo año) para hacer más fácil a la gente usar otras tiendas de apps en sus dispositivos sin que se comprometan las medidas de seguridad de Android. Lo estamos diseñando en estos momentos [septiembre de 2020] y ¡esperamos compartir más acerca de esto en el futuro!

Esto llegaba después de oposición de Epic Games a usar los métodos de pago de Google y Apple. De hecho, otro de los puntos que dejaron claros es que en Android 12 las apps que se queden en Google Play deberán usar el sistema de Google y en consecuencia pagar un 30% de comisión.

De lo que también se ha hablado por varias filtraciones es de las nuevas funciones para ahorrar espacio e hibernar apps de forma automática. Como nos recordaban en Xataka Android al hablar de esto, en Android las aplicaciones pasan por distintos estados: iniciada, pausada, reanudada, parada, destruida, a los cuales se añadiría el de hibernación (según adelanta el código de AOSP).

A falta de saber cómo funcionará exactamente, lo que se vio en el código indicaba que las aplicaciones que no se estuviesen usando activamente podrán hibernar, de modo que se puedan "optimizar para su almacenamiento". Veremos qué configuración final ofrece esto y de qué manera afecta a los segundos planos, teniendo en cuenta las opciones que al final tengan los desarrolladores (y si repercute en las notificaciones).

Además de esto, en XDA Developers mostraron que Google parecía planear hacer de Android Runtime (ART) uno de los módulos principales de Android 12. Algo que podría llevar a que la compañía distribuyese las actualizaciones de sistema vía la Google Play Store en vez de en forma de OTA (Over The Air), como se hace hasta la fecha.

Más allá del formato, de ser así se abriría la puerta a que las actualizaciones no pasasen por las "fronteras" de los fabricantes y llegasen antes a todos los usuarios, si bien puede que sea algo que no pueda aplicarse a todas ellas.

Parece que Google además se guarda algo quizás bastante esperado para Android 12: mejoras en la pantalla dividida. Lo que se filtró es que bajo el nombre de "App Pairs", al parecer será posible elegir dos aplicaciones de entre las recientes y emparejarlas para que se abran en modo de pantalla dividida, de manera que será más directa que la manera de hacerlo en la actual versión de Android (hablando de la versión sin capas de personalización).

En el código fuente de lo que sería Android 12 también se han visto referencias a un nuevo modo de red restringido, es decir, un cortafuegos que restringiría el acceso a la red de las aplicaciones no autorizadas. Las apps de Google se salvarían por disponer de un permiso que les facilitaría el acceso a la red, pero éste no lo tienen las de terceros, por lo que el firewall afectaría a las apps descargadas.

Por otro lado, desde Android Central exponen algunos de los trabajos que se están haciendo en Google, si bien no hay nada claro de cara a verlo en Android 12. Mejoras como las capturas con scroll (que ya aplican varios fabricantes en sus capas), en las copias de seguridad en la nube, en la navegación o en la gestión de apps en segundo plano entre otras, así que habrá que ver qué líneas de trabajo dan algún fruto en la próxima versión de Android.

¿Qué fecha de lanzamiento tiene Android 12?

Dado que la versión para desarrolladores de Android 11 llegó en febrero de 2020, cabe pensar que no faltará mucho para ver las developer preview de Android 12 y que hacia febrero podríamos ya saber datos de Android 12.

Tradicionalmente, la Google I/O había servido para anunciar un gran numero de novedades y aspectos de la nueva versión del sistema que estuviese preparando Google, pero el año pasado no se celebró (ni en versión virtual) debido al coronavirus. Así que quizás este año se animen a hacer algo como el CES, que en su edición de 2021 ha sido enteramente virtual, pero de momento no hay pistas de que vaya a haber de nuevo una gran conferencia de desarrolladores (que solía ser en junio).

La versión completa normalmente se lanza en septiembre, como vimos también para Android 11. Así que salvo grandes cambios esta nueva versión del sistema llegará justo para empezar el nuevo curso a una selección de móviles Android (y progresivamente al resto).