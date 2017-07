TP-Link Deco m5 AC1300, análisis: fácil, sencillo, pero no para toda la familia

Cuesta de creer, pero en plano 2017 todavía hay quien tiene problemas para poder tener una red Wi-Fi en condiciones dentro de su casa. Siempre hay esa habitación, ese rincón en el que por más que pruebes, no hay modo de que la conexión sea rápida ni estable. Las causas pueden ser varias, pero la frustración está ahí.

Y por eso, muchos fabricantes se han lanzado a vender sistemas y extensores para nuestra red. PLCs a través de la red eléctrica, repetidores que vas enchufando por toda la casa... hoy vamos a probar una propuesta de TP-Link llamada Deco m5 AC1300, con el que nos prometen que podremos "pintar" nuestro hogar con una red inalámbrica de alto rendimiento.

Especificaciones técnicas

El TP-Link Deco M5 AC1300 se compone de tres dispositivos, idénticos entre sí, que generan y amplían una red Wi-Fi por toda la casa. Veamos las especificaciones en una tabla:

Dimensiones 120 x 120 x 38 milímetros Procesador Quad-Core Número de antenas 4 por unidad Tipos de redes Wi-Fi soportadas 802.11b; 802.11n; 802.11g. Soporta IPv6 Ancho de banda 400 Mbps usando la frecuencia de 2,4 GHz, 867 Mbps usando la frecuencia de 5 GHz Conexiones Alimentación vía puerto USB-C y adaptador a corriente, 2 puertos Ethernet Gigabit, Bluetooth 4.2 para comunicarse con los smartphones y configurarse Software Aplicación Deco para iOS y Android, requiere cuenta de usuario Consumo 12 V por cada unidad Precio 399 euros el pack de tres unidades en Amazon, 129 euros por una sola unidad

Cada Deco M5 tiene dos puertos Gigabit Ethernet para poder ampliar más la red local.

El aspecto de cada uno de los routers es simple, algo que se agradece. Son como "platillos volantes" en los que sólo hay que enchufar el cable ethernet y el adaptador de corriente por USB-C. Puede incluso que quien los vea instalados en casa os pregunten qué son, ya que a primera vista no parecen routers o puntos de acceso.

El material es un plástico agradable al tacto, aunque tampoco es importante ya que la idea es mover e instalar los dispositivos sólo una vez. No hay botones a la vista: todo se configura mediante la aplicación móvil de Deco. La excepción es un pequeño botón para reestablecer la configuración de fábrica, como el que tienen todos los routers.

Instalación y configuración: así debería ser en todos los routers

La idea de TP-Link con estos tres Deco M5 es sencilla: conectamos uno de ellos al router que tengamos en casa mediante el cable ethernet que viene incluido en la caja, generamos una red Wi-Fi y luego la ampliamos conectando los otros dos Deco repartidos por el resto de la casa. Estos dos sólo van conectados a la corriente, ya se encargan ellos mismos de ampliar la señal y no necesitan otro cable ethernet. Por cierto, se agradece que ya venga incluido en la caja un cable ethernet para poder conectarlo al router que tengamos. Así no nos falta nada desde el minuto cero.

Es en esta instalación donde la mejor ventaja de los Deco M5 sale a relucir: no hay que tener ningún conocimiento de redes y la aplicación se encarga de mostrar paso a paso lo que tenemos que hacer para crear nuestra red con los tres terminales. La detección desde el smartphone es rápida (utiliza Bluetooth 4.2) y no he tenido ningún problema creando y ampliando la red. La configuración se hace en apenas unos segundos por cada aparato.

Una vez has terminado, además, todo queda claro en la pantalla principal de la aplicación: nombramos cada uno de los Deco M5 dependiendo de la sala en lo que lo hemos colocado, y un apartado en forma de log nos informa de qué dispositivos se han conectado a la red junto con sus direcciones MAC.

Desde ahí mismo tenemos la posibilidad de gestionar controles parentales, creando perfiles para cada miembro de la familia y bloqueando cierto contenido para cada usuario independientemente. O si no necesitamos controles parentales, siempre podemos indicar en la aplicación el uso que se le dará a la red para que los Deco M5 la optimicen a medida.

Un servicio antivirus de Trend-Micro se incluye durante tres años desde la fecha de activación de los Deco, que bloquea contenido malicioso y mantiene en cuarentena a cualquier persona que se quiera conectar usando un terminal no seguro. Por supuesto, podemos desconectar ese servicio si no queremos esa protección.

Por tener, tiene incluso el detalle de dejarnos desactivar el indicador LED del estado de la conexión durante la noche por si su luz nos molesta cuando nos vamos a dormir. Todo un detalle para los más sensibles.

Rendimiento: buena estabilidad, pero sin 802.11ac

La Wi-Fi que generan y amplifican los tres Deco M5 no está nada mal. Vivo en un estudio con habitación separada y, probablemente porque tengo la nevera creando interferencias justo en medio del piso, en esa habitación la estabilidad y velocidad de la red que genera mi AirPort Extreme se reduce bruscamente. Aquí la prueba con tests de velocidad desde la sala principal de mi piso y desde la habitación:

Repartiendo estratégicamente los Deco M5 por todo el piso, sin embargo, consigo que la red sea mucho más estable en todas las partes de mi casa. He aquí algunas pruebas de velocidad tomadas en diferentes zonas, para que os hagáis una idea de lo que se gana.

Ahora bien, todo hay que decirlo: dispongo de una conexión de fibra óptica con 300 Mbps simétricos. Los Deco M5 me aportan poco más de la mitad de esa velocidad por la simple razón de que no aguantan las redes de tipo 802.11ac. Una prueba con el mismo smartphone (un iPhone 7) haciendo el mismo test de velocidad en una red 802.11ac y 300Mbps simétricos de velocidad nos da resultados mucho mejores:

Por un lado una red 802.11ac no es estrictamente necesaria si las necesidades que tenemos en una casa no se salen de lo normal. Pero por otro lado, alguien que disponga de una conexión simétrica de 300 Mbps o más querrá aprovecharla en sus dispositivos inalámbricos compatibles. Y por los tiempos que corren, el que los Deco M5 no puedan generar esa red 802.11ac lo considero una carencia importante cuando el gasto para tener estos routers es de 300 euros.

TP-Link Deco m5 AC1300: la opinión de Xataka

Los Deco M5 de TP-Link sorprenden sobretodo por su facilidad de uso. Atrás quedan esas configuraciones complicadas de IP y redes que fallan hasta que no toques todas sus preferencias y quede todo ajustado. Te instalas la aplicación, sigues los pasos que te muestra enchufando cada router y ya está. Cualquier usuario sin conocimientos podría ser capaz de conseguirlo.

Y no sólo eso: la red que se genera es estable y rápida. Para una casa grande el resultado es innegablemente bueno, pero de nuevo: rasca demasiado esa ausencia de red 802.11ac para los que buscan un alto rendimiento. Y generalmente son esas personas que buscan un alto rendimiento las que hacen un gasto para adquirir routers que amplíen y mejoren su red inalámbrica local.

Por lo tanto, si tienes una conexión a internet de 100 Mbps o menor y no tienes planes de mejorarla, estos Deco M5 pueden ser una solución perfecta. Pero si tienes una conexión a internet simétrica de 300, 500 o más Mbps, tendrás que buscar otras alternativas para exprimirla al máximo mediante la red Wi-Fi.

